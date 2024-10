Campeão brasileiro de jiu-jitsu com 12 anos quer vencer em Lisboa

Emanuel Enzo já subiu três vezes ao pódio do Campeonato Brasileiro Jiu-Jitsu Crianças, conquistando as medalhas de bronze, prata e ouro. Neste domingo, ele compete no European Kids Jiu-Jitsu.

O contato com o esporte se deu quando Emanuel Enzo tinha 10 anos. Sua irmã, Poliana Carmem, então com 15 anos, treinava no projeto social Campeão, em São Sebastião, Brasília. A mãe, Poliana Gerônimo Carvalho, 37, sugeriu que o filho fizesse uma aula experimental. O menino gostou, começou a praticar o esporte e a participar de competições. Aos 12 anos, Emanuel fala com entusiasmo das 33 medalhas que já conquistou. A última foi no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu — Crianças, na cidade de Barueri, São Paulo, em junho deste ano. Na ocasião, foram quatro combates para subir ao pódio e receber a medalha de prata.

O currículo do atleta, com três pódios no campeonato brasileiro, o qualificou para se inscrever no European Kids Jiu-Jitsu, a ser realizado neste final de semana no Complexo Municipal Desportivo do Casal Vistoso, em Lisboa. A previsão é de que Enzo suba ao tatame por volta das 15 horas de domingo. A viagem para Portugal foi oferecida pela Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal. A hospedagem foi conseguida por um tio que conhece o embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro. Ao saber da história de Enzo, Carreiro ofereceu que mãe e filho ficassem na sua residência oficial.

Esta é a primeira competição internacional de Enzo, que afirma estar adorando Lisboa. Antes de encarar o desafio, passeou pela cidade, sem deixar de lado a disciplina e a concentração necessárias para a disputa. Com treinos diários, ele se diz muito entusiasmado com o desafio. “Já ganhei medalha de ouro no Campeonato Brasileiro, que é o mais difícil do mundo e, agora, estou em busca do ouro no europeu. Estou tranquilo. Para mim é mais uma competição. Já lutei várias no Brasil”, afirma.

Foi em plena pandemia que Poliana procurou o projeto social Campeão para a filha, que já praticava jiu-jitsu. Depois da menina, foi a vez de Enzo se interessar pelo esporte. “Eu acompanho a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Como ele já tinha subido ao pódio em três campeonatos brasileiros, vi uma oportunidade para ele competir em Portugal. Para a carreira dele, é um passo muito importante, porque podem surgir novos patrocinadores”, avalia ela.

A mãe diz que não é fácil ver o filho entrar numa competição de luta. “Fico nervosa e preocupada, não com o resultado, mas com a possibilidade de ele se machucar. Assisto um pouco de longe”, confessa.

Mas ela se empenhou para que Enzo conseguisse ir para a competição em Portugal. Enviou o currículo do filho para a Secretaria de Esporte do Governo do Distrito Federal, organizou rifas e contou com a ajuda de patrocinadores que já apoiam a carreira do filho.

A família se espelha no sucesso dos atletas brasileiros, campeões mundiais de jiu-jitsu Pedro e Nina Moura. Nascidos em São Sebastião, também treinaram no projeto social Campeão e hoje moram nos Estados Unidos.

Nina, apelido de Nívia, começou a praticar judô aos 12 anos, inspirada pelo irmão. Já estava na faixa marrom quando sofreu uma lesão no joelho que a afastou do esporte.

Aos 17 anos, descobriu o jiu-jitsu, em que foi conquistando etapas e se aprimorando até chegar à faixa-preta. Desde 2017 vive nos Estados Unidos, atualmente, na cidade de San Diego.

Poliana afirma que eles são um exemplo e sobre o filho afirma: “O Emanuel vai ser campeão”.