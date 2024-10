Governo ainda precisa do PS para evitar cortes da IL e Chega na receita fiscal dos combustíveis

Governo e PS não chegaram a acordo sobre a descida do IRC e a imagem que passa é que Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro saem do processo negocial pré-Orçamento de costas voltadas. O líder do PS já avisou que não tenciona negociar na especialidade e que o partido actuará com “toda a liberdade”. Mas o executivo e o PSD vão mesmo precisar dos socialistas na discussão do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) na especialidade: o sentido de voto do PS será fundamental para impedir que sejam aprovadas as propostas já prometidas pela Iniciativa Liberal e pelo Chega para a redução dos impostos sobre os combustíveis e que, se aprovadas, abririam um buraco nas contas públicas.

