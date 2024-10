Bloco afina combate à direita sob críticas internas a “modelo esgotado”

Os bloquistas vão apresentar uma candidatura própria às autárquicas de Lisboa, mas admitem vir a integrar uma coligação com o PS e partidos à esquerda consoante o programa, em particular na habitação.

Conscientes das dificuldades que estão a passar, os bloquistas vão passar este fim-de-semana reunidos no Porto, numa conferência nacional, para debater o momento político actual e as eleições autárquicas do próximo ano. Em cima da mesa vão estar duas propostas para afinar a orientação do Bloco de Esquerda (BE): uma da direcção, que quer uma "cultura de luta" contra a direita e a extrema-direita, e outra de um grupo de críticos, que acusa o BE de estar em "declínio" e pede um "partido de massas".