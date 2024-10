Liberdade de expressão<_o3a_p>

Num debate na RTP3, o líder da bancada do Chega, Pedro Pinto, afirmou que se as forças de segurança “disparassem mais a matar, o país estava mais na ordem”. Isso já foi muito criticado, até no Parlamento. Pedro Pinto, pelo que li, disse ter feito “uma simples suposição e com algum tipo de ironia” e defendeu que “a censura acabou”, acusando os restantes partidos de serem “antidemocráticos". Estou convicto de que o deputado não queira que a polícia dispare a matar – ninguém quer, a começar pela polícia, penso eu. Sendo com ironia, devia deixar de ser arrogante e explicar o sentido para todos percebermos. As pessoas que estão na Assembleia da República são eleitas pelo povo e têm liberdade de expressão, tal como nós. Também têm responsabilidade no que dizem – ainda mais do que nós, porque são ouvidas por muita gente e têm algum poder e influência. Se alguém entende que dizer num programa de televisão a frase acima citada é liberdade de expressão, tem um conceito de liberdade de expressão deturpado, no meu ponto de vista.<_o3a_p>

Porfírio Gomes Cardoso, Lagos

Incendiários

Infelizmente, chegou por fim também a Portugal o momento da revolta dos subúrbios, tal como em França, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos. Esta é a revolta dos esquecidos, dos invisíveis, dos excluídos, dos descamisados. Parece óbvio que, apagado o fogo, é imprescindível lembrar que estes cidadãos existem, que devem aparecer no espaço público e mediático (e não apenas no apontamento de reportagem estereotipado), como primeiro passo para a inclusão. A camisa que lhes falta é reconhecimento e dignidade. A instrumentalização ideológica deste triste caso? Lamentável e criminosa. A intervenção do presidente da Câmara de Lisboa: mais esquadras? Patético. Querem apagar um fogo com um lança-chamas?

Francisco Falcão, Bruxelas

Tolerância zero?

Tolerância zero para quê ou para quem, quando existe um partido fascista que incentiva tudo isto? Condecorar quem atira a matar? Acatar a violência? Temos de compreender os motivos do polícia que matou! Diz a comunicação social que tem apenas 22 anos e um ano de serviço. E vai para a rua sem agentes mais experientes? Não estou aqui para culpar e muito menos condenar, pretendo apenas dizer que vamos e estamos muito mal quando um político irresponsável e mal-educado vem dizer disparates para a praça pública e logo é aplaudido pelos seus correligionários. Façamos o 25 de Abril e esqueçamos o 25 de Novembro de má memória! Pergunto: não há quem os cale e ponha travões?

Maria do Céu, Vila Nova de Gaia

A razão de Cavaco Silva

Valha quem imponha a razão à discussão irracional sobre as medidas propostas pelo primeiro-ministro. Cavaco Silva dá uma lição aos que à esquerda (e também à direita) perderam e perdem tempo a discutir moinhos de vento. Cavaco Silva explica cristalinamente o que deve ser a social-democracia nos tempos actuais. Montenegro, ao recentrar o partido, faz muito bem e será sempre esse o desejo da maioria dos portugueses, que não se revêem nos extremos, e também nalgumas opções do PS actual.

António Lamas, Montijo

Cavaco virou doutrinador

Pessoas há que durante toda vida querem ser sempre mais do que de facto são, ou conseguem ser. Por vezes, a sorte, o momento, a falha de outros, a rodagem de um Citroën ajudam a chegar onde tanto se anseia. E fica a opção de se ser político durante muito tempo, afirmando-se não político. E vai-se conseguindo ocupar lugar a lugar até chegar a Presidente da República. Nunca tendo feito nada que fosse tão justificativo após décadas na política. E, por fim, não havendo mais nada em que se ocupar, quer continuar a interferir. Custa tanto sair de cena. Tanto. Temos o eterno, o sempre em pé Aníbal Cavaco Silva, feito doutrinador. E pelos vistos, se enviar os seus “brilhantes” escritos para um qualquer jornal, tem a certeza mais que certa de que é sempre publicado. O político que não perdia tempo a ler jornais, porque sabia tudo, tem sempre espaço em jornais. A mais recente pérola é sobre a social-democracia. Talvez para não esquecer a personagem?

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

