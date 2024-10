E a Bola de Ouro vai para…

A Liga portuguesa de futebol vai realizar mais uma jornada com os três primeiros da classificação a jogarem, cada um no seu dia. O Sporting, líder da classificação e campeão nacional é o primeiro a entrar em acção, já neste sábado, em casa do Famalicão.

No domingo é a vez do Benfica subir ao relvado da Luz, ainda a lamber as feridas da primeira derrota na Champions desta época. O convidado das "águias" é o Rio Ave. Já o FC Porto só joga na segunda-feira, defrontando fora de casa o AVS. Aqui encontra o calendário completo da I Liga e aqui o da II Liga.

Sem competições europeias no calendário a meio da semana, nem por isso os principais emblemas nacionais têm uma semana mais descansada, já que a partir de terça-feira estão agendadas as partidas dos quartos-de-final da Taça da Liga. Sporting-Nacional na terça. Benfica-Santa Clara na quarta e FC Porto-Moreirense e Sp. Braga–V. Guimarães na quinta prometem animação a semana inteira.

No que diz respeito às selecções nacionais, o destaque vai para a feminina, que na terça-feira disputa com o Azerbaijão a segunda mão do play-off de qualificação para o Europeu Feminino de futebol 2025, depois de já ter vencido a partida da primeira mão.

No futebol internacional, o fim-de-semana está repleto de grandes jogos. Sábado há um Real Madrid-Barcelona, segundo e primeiro, respectivamente na Liga espanhola. Mas o domingo é um dia gordo, com um Marselha-PSG (terceiro e primeiro da Liga francesa), um Arsenal-Liverpool (terceiro e primeiro da Liga inglesa) e um Inter-Juventus (segundo e terceiro da Liga italiana).

Mas a próxima semana ficará também marcada pela entrega, na segunda-feira, da Bola de Ouro àquele que for considerado o melhor futebolista do ano. A cerimónia de entrega troféu será em Paris e embora não haja nenhum português no lote dos favoritos - Vitinha e Rúben Dias são os que constam na lista – há mais alguns em outras categorias: Diogo Costa (Prémio Yashin, melhor guarda-redes), João Neves (Troféu Kopa, melhor sub-21) e Filipa Patão (melhor treinadora de uma equipa feminina) estão nomeados.

Nos desportos motorizados tem Fórmula 1 (Grande Prémio do México) e MotoGP (Grande Prémio da Tailândia, neste caso ainda sem o português Miguel Oliveira, a recuperar de uma lesão).

No hóquei em patins, sábado é dia de meias-finais da Taça Continental, com o Sporting a defrontar os italianos do Follonica e a Oliveirense a bater-se com os espanhóis do Igualada. A final será no domingo.

Já no andebol, terça-feira é dia de Benfica e FC Porto competirem na Liga Europeia, em jogos da quarta jornada da fase de grupos, enquanto na quarta será o Sporting a jogar mas para a Liga dos Campeões, em Paris, frente ao PSG. Já no basquetebol, a Liga dos Campeões está reservada ao Benfica, que vai disputar a partida referente à terceira jornada da fase de grupos.

