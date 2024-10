Pela primeira vez, Israel reconhece um ataque contra o Irão. Será apenas o início?

O ataque lançado por Israel na madrugada deste sábado foi recebido por muitos com alívio. Afinal, quando se especulou sobre ataques a infra-estruturas importantes ou instalações ligadas ao programa nuclear do Irão, ver caças israelitas atingir 20 instalações militares, com Teerão a desvalorizar o sucedido, a sensação é de que o pior já passou. Ainda assim, e independentemente do que faça o Irão, a realidade voltou a mudar e esta é uma nova fase de um conflito que durante anos se travou na sombra.

