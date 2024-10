Governo e oposição reivindicam vitória nas eleições legislativas da Geórgia

O Sonho Georgiano (SG) foi o mais votado nas eleições legislativas da Geórgia realizadas neste sábado, segundo as primeiras projecções. Diferentes sondagens à boca das urnas apontam, no entanto, para resultados contraditórios, e deixam em aberto a possibilidade de a oposição conseguir impedir uma maioria parlamentar do partido que está no poder na Geórgia há 12 anos.

Segundo a emissora Imedi TV, próxima do SG, este conseguiu recolher 56% dos votos. Mas os inquéritos levados a cabo pelos canais Formula e Mtavari Arkhi, mais próximos da oposição, apontam para uma vitória do SG sem maioria dos 150 deputados do Parlamento. De acordo com estas últimas sondagens, são os partidos opositores que chegam, em conjunto, à maioria.

Mesmo alcançando a maioria parlamentar, as quatro forças opositoras (Unidade-Movimento Nacional, Coligação para a Mudança, Geórgia Forte e Gakharia pela Geórgia) têm divergências profundas entre si, pelo que ainda é cedo para se perceber como é que poderiam colaborar juntas contra o SG.

European Georgia is winning with 52 % despite attempts to rigg elections and without votes from the diaspora ?????????? — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) October 26, 2024

Quando ainda faltam algumas horas para se conhecerem os resultados preliminares e finais, tanto multimilionário Bidzina Ivanishvili, fundador do SG, como Salome Zurabishvili, Presidente e crítica do Governo, como Tina Bokuchava, líder do principal partido da coligação Unidade-Movimento Nacional, já reivindicaram, ainda assim, a vitória dos respectivos campos políticos.

“As sondagens à boca da urna indicam uma margem de vitória impressionante de 10% para a oposição. Acreditamos que a população georgiana votou claramente a favor de um futuro no coração da Europa”, reagiu Bokuchava, citada pelo Guardian.

“A Geórgia Europeia está a vencer por 52%, apesar das tentativas de manipulação das eleições e sem os votos da diáspora”, escreveu Zurabishvili no X (antigo Twitter).

“É uma situação muito raro no mundo o facto de o mesmo partido conseguir alcançar um tal sucesso numa situação tão difícil. Este é um bom indicador do talento do povo georgiano”, disse, por sua vez, Ivanishvili, pouco depois de conhecidas as primeiras projecções. “Garanto-vos que o nosso país alcançará muito sucesso nos próximos quatro anos”, assegurou, citado pela Reuters.

As eleições deste sábado na Geórgia estão a ser tratadas pelos analistas e pelos críticos do Governo georgiano como uma escolha entre a aproximação do país do Cáucaso à Federação Russa e a um modelo político autoritário ou à União Europeia e à democracia.

O SG e o próprio Ivanishvili já admitiram, por exemplo, proibir todos os partidos opositores depois das eleições deste sábado.

Apesar de a adesão da Geórgia ao bloco comunitário estar consagrada na sua Constituição desde o início do milénio e de o país ter recebido em Dezembro o estatuto de candidato à UE, o SG desviou-o dessa rota, particularmente através da chamada “lei dos agentes estrangeiros”.

Aprovada em Maio, desafiando semanas de protestos maciços em Tbilissi e noutras cidades georgianas, a legislação obriga todas as organizações não-governamentais que recebam mais de 20% do seu financiamento do estrangeiro a registarem-se como entidades “ao serviço de potências externas”.

As eleições desde sábado ficaram marcadas por episódios de violência em várias mesas de voto. A emissora britânica BBC e o site de notícias europeias Politico deram conta de cenas de agressões e cenas de intimidação dirigidas contra eleitores e opositores políticos.

Segundo as autoridades eleitorais da Geórgia, a participação foi de 58,94%.