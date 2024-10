Com um novo primeiro-ministro, LDP repete o guião para voltar a ganhar as eleições no Japão

Agastado por escândalos internos e pelo aumento do custo de vida, partido conservador japonês aposta numa votação de contenção de danos para reforçar a legitimidade do novo primeiro-ministro, Ishiba.

Um primeiro-ministro novo, uma situação económica adversa, uma grande parte da população descontente, uma oposição sem aparente capacidade para beliscar o favoritismo do partido dominante e um risco comedido de esse mesmo partido poder vencer sem maioria. Não faltam semelhanças entre as eleições legislativas japonesas de 2021 e as de 2024, que se realizam neste domingo, depois de Shigeru Ishiba, chefe do Governo do Japão há menos de um mês, ter antecipado a votação para tentar reforçar a sua legitimidade interna e no país.