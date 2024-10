Acidente na A23 fez oito feridos, um dos quais em estado considerado grave

A circulação ao quilómetro 108 da A23 continuava, às 20h20, condicionada na faixa da direita, no sentido norte-sul, com o trânsito a processar-se pela faixa da esquerda.

Oito feridos, um dos quais em estado considerado grave, foram transportados para o hospital de Castelo Branco na sequência de um acidente na auto-estrada 23 (A23), na zona do Retaxo, disse à Lusa fonte da GNR local.

Na sequência do acidente, a circulação ao quilómetro 108 da A23 continuava, às 20h20, condicionada na faixa da direita, no sentido norte-sul, com o trânsito a processar-se pela faixa da esquerda, acrescentou a fonte do Comando Territorial de Castelo Branco da Guarda Nacional Republicana (GNR).

A mesma fonte precisou não dispor de mais informações sobre o acidente que foi causado por "um despiste de um ligeiro de passageiros".

As autoridades receberam o alerta do acidente pelas 17h.