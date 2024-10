“Não estou aqui como celebridade. Estou aqui como mãe”: Beyoncé junta-se a Kamala Harris em Houston

Como prometido, Beyoncé marcou presença no comício de Kamala Harris em Houston, Texas, nesta sexta-feira, numa primeira aparição pública de apoio à candidatura da vice-presidente na corrida eleitoral americana.

Sob estrondosos aplausos das 30 mil pessoas que assistiam ao comício, Beyoncé subiu ao palco ao lado de Kelly Rowland, ex-companheira das Destiny's Child, não para cantar, mas para se dirigir à multidão durante largos minutos.

"Não estou aqui como celebridade. Não estou aqui como política. Estou aqui como mãe", disse. "A vossa liberdade é um direito dado por Deus, o vosso direito humano."

Beyoncé, que é natural de Houston, apresentou depois Harris que subiu ao palco ao som do daquele que se tornou o seu hino da campanha: Freedom, do álbum de Beyoncé de 2016, Lemonade.

Também o cantor country Willie Nelson esteve no comício, que teve como tema central os direitos reprodutivos, com Harris a condenar o posicionamento de Donald Trump e dos republicanos no acesso ao aborto, apresentando-se testemunhos de mulheres que correram risco de vida devido a obstáculos no acesso a cuidado médico adequado durante a gravidez.

"Texas, o que está a acontecer neste estado e o nosso país é uma crise de saúde, e Donald Trump é o arquitecto dessa crise", disse a candidata democrata, em alusão à lei de 2021 que proibiu o aborto após as seis semanas e à revogação de Roe vs. Wade em 2022.

Este sábado, a campanha eleitoral chega ao Michigan, com Harris a contar com Michelle Obama a seu lado.