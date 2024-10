“O vale é maravilhoso pela sua autenticidade e pela sua natureza preservada”, já me tinha sido garantido. As escapadas no vale de Ubaye, em França, eternizam-se e levam-me a lugares cheios de magia.

Barcelonnette, a 1132 metros acima do nível das águas do mar, convive em perfeita harmonia com o seu património cultural e o quadro alpino que, como pano de fundo, preenche o resto da moldura. Com apenas 2800 habitantes, a vila encontra as origens da toponímia na sua fundação, no conde de Barcelona e Provença, Raimond Bérenger V.