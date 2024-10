Barcelona impõe em Madrid uma Real humilhação

O Barcelona, líder da classificação da Liga espanhola, venceu neste sábado o Real Madrid, seu grande rival e principal perseguidor na tabela, aumentando a sua vantagem no topo que agora é de seis pontos. Mas a vitória não foi apenas isso. Foi uma humilhação para o actual campeão espanhol e europeu, que saiu vergado a uma derrota caseira por 4-0, naquele que foi o seu primeiro desaire no campeonato.

Talvez o quarto e último golo a que o Estádio Santiago Bernabéu assistiu seja uma espécie de metáfora para o que se viveu em casa dos “merengues”. Raphinha, ex-jogador do Vitória de Guimarães e do Sporting, fez o que quis de Lucas Vásquez e depois fez a bola passar por cima da cabeça do guarda-redes Lunin. Pura impotência do Real, absoluta insolência do Barcelona.

Os golos só surgiriam no segundo tempo e é verdade que o Real Madrid teve as suas oportunidades de marcar e Mbappé, pelo menos em duas ocasiões, devia ter feito bem melhor, mas o Barcelona também teve a sua dose de esbanjamento protagonizada por Lewandowski e Raphinha.

Pouco depois do intervalo, em apenas dois minutos, Lewandowski silenciou o Bernabéu com dois golos (aos 54' e aos 56'). E depois de o avançado polaco ter acertado no poste (66’), Yamal (77') fez o 3-0 antes do tal “chapéu” de Raphinha (84'), que sofreu a primeira derrota no campeonato

O resultado revela a actual supremacia dos catalães em relação aos seus rivais da capital espanhola, que sofreram a primeira derrota no campeonato, com o detalhe de o Barcelona ter iniciado a partida com seis jogadores com 21 anos ou menos — Pau Cubársi, Yamal, Pedri, Casadó, Balde e Fermín.