Diários íntimos e óperas autistas, ou o mundo em mil estilhaços

Um de vários possíveis olhares sobre o concurso internacional do Doclisboa que termina este sábado. Com destaque para Fire Supply e The Shards.

Com o Doclisboa a terminar este domingo e os vencedores das competições a serem conhecidos ao fim da tarde deste sábado, é curioso ver como a edição 2024 do festival destaca para a competição internacional um grande número de filmes que diríamos “pobres”, mas com grande riqueza de ideias. Títulos feitos com pequeníssimos orçamentos, em alguns casos até fazendo disso gala, sem que isso afectasse minimamente o fervilhar de ideias por trás.