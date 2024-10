Se o MNAA foi despromovido, foi a Museus e Monumentos que o despromoveu?

Esta semana, horas antes de anunciar formalmente aos funcionários do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) que não ia concorrer ao cargo de director, função que desempenhou nos últimos cinco anos e meio, Joaquim Caetano explicava ao PÚBLICO os motivos que o levavam a não entrar na corrida e defendia que nada no Decreto-lei que procedeu à criação da Museus e Monumentos de Portugal (MMP) obriga quem dirige esta empresa do sector do Estado a tratar por igual todos os museus, palácios e monumentos que tutela.

