O famoso vale dos géisers da Islândia despertou misteriosamente

Um géiser é uma nascente termal que entra em erupção, libertando água quente e vapor de água em forma de repuxo que pode atingir alturas entre os 20 e os 60 metros. Acontecem em zonas de actividade vulcânica, e o seu tamanho varia.

Estes fenómenos acontecem em áreas geotérmicas onde, no subsolo, existem rochas a temperaturas muito elevadas. Quando a água entra nas câmaras magmáticas (reservatórios de magma) é aquecida pelas rochas. A temperaturas superiores a 100º C, que fazem com que a água entre em estado de ebulição, a água fica pressionada no subsolo e causa uma explosão, fazendo com que seja libertada. Estes géisers podem também libertar rochas e lama provenientes do subsolo.

Este fenómeno denomina-se de "geyser" (palavra islandesa para "jorrar") em homenagem ao primeiro Great Geyser, localizado no parque de Haukadulur, no sudoeste da Islândia. Os géisers são fenómenos raros, existindo apenas mil em todo o mundo. Só o Parque Nacional Yellowstone, nos Estados Unidos da América, tem cerca de 400 géisers. Existem outros na Nova Zelândia, na China, no Japão e na Rússia.