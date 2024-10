Paço do Curutêlo inaugurou adega e apresentou o primeiro vinho

Depois de se ter mostrado imagens do estado de ruína em que se encontrava o Paço do Curutêlo e entusiasmado com “a obra tão bonita que estamos a fazer”, que vai atrair “excursões de brasileiro e de americanos”, o presidente do grupo Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida não poupou também nos adjectivos para elogiar o primeiro vinho do Paço do Curutêlo. “Está aqui um Vinho Verde do caraças”, atirou, convocando a aprovação e coro aplausos dos muitos convidados.

Um belo Loureiro, de facto, a que uma pequena percentagem de Alvarinho (10%) acrescenta envolvência aromática e calor frutado. Um branco que dá prazer beber, que amacia o palato e enche a boca de sabor, com fruta cítrica madura e bem balanceado pela sensação de gordura e volume que resulta da envolvência com as borras finas durante o estágio em cuba que antecedeu o engarrafamento.

Um branco exemplarmente trabalhado pela enologia de Ricardo Gomes, que envolve delicadamente a doçura da fruta com a acidez cítrica, de final crocante, saboroso e prolongado, que dentro da diversidade de hotéis do grupo poderia funcionar como um excelente embaixador da real qualidade dos Vinhos Verdes.

Contudo, e apesar de ser “um vinho do caraças”, pode não ter continuidade. A administração do grupo preferirá um vinho adulterado pela adição de gás carbónico à procura da falsa tipicidade com que a região ainda é muitas vezes identificada. Uma pena, a não ser que um qualquer embargo possa fazer parar este projecto de adulteração.