Novo Winery Lounge da Quinta Nova valeu-lhe um dos prémios principais do Best of Wine Tourism

A Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo é um dos sete grandes vencedores dos prémios Best of Wine Tourism. O projecto da família Amorim no Douro venceu na categoria Serviços de Enoturismo.

Na última edição dos Best of Wine Tourism, a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo tinha arrecadado o prémio regional na mesma categoria, agora é um dos sete grandes vencedores dos principais prémios entregues pela Great Wine Capitals. A rede mundial considerou que o projecto da família Amorim no Douro era o melhor do mundo em Serviços de Enoturismo. Os prémios de 2025 foram entregues esta semana numa cerimónia em Verona, Itália.

"A Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo continua a diversificar e a inovar no sector, oferecendo aos seus visitantes experiências únicas", justifica, no seu site, a organização, que destaca o novo Winery Lounge do produtor, para o júri dos prémios "o espaço mais exclusivo na região do Douro desde 2023". A obra permitiu elevar a outro patamar a experiência de quem visita a propriedade. E surgiu depois de a Quinta Nova inaugurar outra maravilha: no final de 2023, a adega datada de 1764 foi completamente remodelada e ganhou cubas de betão que são uma autêntica escultura e uma ode aos socalcos do Douro.

A Quinta Nova é o único projecto português entre os "vencedores globais" do Best of Wine Tourism 2025. Os restantes premiados são os projectos Dandelion Vineyards (Adelaide, Austrália), Bodegas Bilbaínas (Rioja, Espanha), Maison Rémy Martin (Bordéus, França) Delaire Graff Estate (Cidade do Cabo, África do Sul), Craggy Range Winery (Hawke’s Bay, Nova Zelândia), Le Agriespenrienze (Lausane, Suíça), Weingut Manz (Rheinhessen, Alemanha), Bodega Trapiche Estanción 83 (Mendoza, Argentina), Napa Valley Wine Train (Napa, EUA), Kingston Family Vineyards (Casablanca Valley, Chile) e Ottella (Verona, Itália).

Entre os vencedores regionais, figuram os projectos portugueses Morgadio da Calçada (categoria Arquitectura e Paisagem), Quinta de Nápoles (Restaurantes vínicos), Quinta da Vineadouro (Práticas Sustentáveis), Casa do Rio (Alojamento), Pipadouro (Experiências inovadoras) e Quanta Terra (Arte e Cultura). Tudo projectos localizados no Douro.

