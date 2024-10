Encruzado com bolhas e de respeito

Quando na Primavera, Nuno Cancela de Abreu lançou os vinhos que há anos sonhava fazer, criações de autor e de lugar — a sua Quinta da Giesta, de onde antes só saíam os Fonte do Ouro —, posicionando-os num segmento médio/alto, a fasquia ficou lá em cima. Das propostas de entrada — destaque-se um belíssimo e muito gastronómico rosé de Touriga Nacional — às referências de topo — já aqui se escreveu sobre os Grande Reservas branco e tinto, ambos grandes —, há um denominador comum: frescura, elegância, leveza, em duas palavras, o Dão engarrafado.

Completando um portefólio que inclui até uma colheita tardia superdelicada e equilibrada, de Malvasia Fina e Encruzado, surge agora este bruto natural que cheira a maçã verde — segundo alguns enólogos, isso dever-se-á ao seu carácter varietal — e a fermento de padeiro, tem bolha finíssima e nos acaricia o palato com uma espuma deliciosa e muito harmoniosa, experiência extraordinária completada pelo volume e textura que o espumante tem.

Feito exclusivamente de Encruzado, este Respectus Brut Nature 2019 é mineral, tem uma belíssima acidez e uma frescura borbulhante, sem ferir de modo algum a prova, como acontece com alguns espumantes, e um final cítrico e limpo, muito fresco. Incrivelmente prazeroso e à altura de diferentes desafios, incluindo o de acompanhar uma refeição do início ao fim.

Nuno Cancela de Abreu, que já fez vinhos em várias regiões do país e dispensa apresentações no meio, diz que só produzirá este espumante em anos excepcionais, antecipando que a próxima colheita deverá ser a de 2023, a lançar em 2028.

Essa é outra: este espumante tem cinco anos — estagiou cerca de quatro anos, com as leveduras, antes de ser ‘degorjado’ — e parece um vinho jovem, tal é a sua delicadeza, frescura e até cor cítrica — a garrafa escolhida é propositadamente mais larga na base e estreita no topo, procurando assegurar “um menor contacto do oxigénio com o espumante”.

Nascido em clima mediterrânico e solos argilosos, este espumante (ou o seu baptismo) pretende mostrar respeito pela casta-rainha dos vinhos brancos na região e pelo próprio Dão, mas é também ele uma proposta de respeito.