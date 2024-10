Vida Justa altera destino da manifestação para evitar Chega e acusa autoridades de “irresponsabilidade”

O movimento Vida Justa anunciou esta sexta-feira que alterou o destino final da manifestação, que marcou para este sábado à tarde, em Lisboa, para evitar confrontos com o partido de André Ventura, o Chega, e acusou as autoridades de "irresponsabilidade" por terem autorizado duas manifestações com o mesmo destino.

Familiares de Odair Moniz, associações de moradores do Bairro do Zambujal, movimento Vida Justa e outros movimentos sociais anunciaram ontem que vão organizar a manifestação "Justiça para Odair Moniz / Sem Justiça não há paz", sendo que pouco tempo depois André Ventura, líder do partido Chega, anunciou que irá promover uma manifestação em defesa da polícia. Embora com percursos diferentes, ambas as manifestações tinham originalmente como destino final a Assembleia da República. Esta sexta-feira, o Vida Justa anunciou que decidiu alterar o local de destino da sua manifestação, que terá início no Marquês de Pombal e irá agora terminar na Praça dos Restauradores.

Em comunicado, o movimento Vida Justa “condena a decisão das autoridades de permitir que o Chega terminasse a sua contramanifestação no mesmo local da manifestação”.

"Chega está interessado em criar incidentes"

“Esta decisão, no entender do Vida Justa, é ilegal – por ter sido convocada primeiro a manifestação 'Sem Justiça não há Paz' e não serem permitidas contramanifestações – e é irresponsável”, lê-se no mesmo comunicado que acrescenta: “Estamos cientes que o Chega, que defende que Portugal estaria melhor se os polícias matassem mais pessoas, está interessado em criar incidentes, mas a manifestação dos bairros é pacífica e responsável, mesmo quando as autoridades não o estejam a ser”.

Assim, a manifestação da iniciativa Vida Justa vai marchar do Marquês aos Restauradores, no sábado, 26 de Outubro, às 15h00.

Já o Chega, que mantém o seu percurso, disse ao PÚBLICO fonte do partido, vai sair da Praça do Município pelas 15 horas em direcção à Assembleia da República.

Entretanto, esta manhã a ministra da Administração Interna disse que o Governo vai manter os operacionais no terreno, mas sem especificar os locais e o número de efectivos envolvidos na segurança nos bairros da Grande Lisboa.

Margarida Blasco, que esteve presente hoje de manhã na abertura da conferência sobre segurança aeroportuária que decorreu no Ministério da Administração Interna, adiantou que "desde o primeiro momento" convocou o Sistema de Segurança Interna e que tem estado "em coordenação" a acompanhar as acções no terreno.

A ministra demonstrou ainda apoio às forças de segurança. "Queria expressar toda a minha solidariedade, apreço e apoio a todos aqueles que estão no terreno, nomeadamente, todos os homens e mulheres da PSP", declarou a ministra.

Desde o princípio da semana que se verificam desacatos no Bairro do Zambujal, depois da morte de Odair Moniz, após ter sido baleado por um agente da PSP, na Cova da Moura, em circunstâncias que ainda estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária (PJ). Entretanto, os tumultos alargaram-se a outros bairros da Área Metropolitana de Lisboa, onde foram queimados autocarros, automóveis e caixotes do lixo.

Mais de uma dezena de pessoas foram detidas, o motorista de um autocarro sofreu queimaduras graves e dois polícias receberam tratamento hospitalar, havendo ainda alguns cidadãos feridos.