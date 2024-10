Autarquia está preocupada com impacto que terá aumento populacional ao nível quer da habitação quer do trânsito e dos equipamentos de saúde.

Com a primeira etapa do mega-centro de dados de Sines em fase final de construção, os promotores do projecto que está no centro de uma das investigações do Ministério Público receberam, recentemente, uma avaliação que lhes deverá permitir avançar com o resto do empreendimento até 2028. Já o primeiro edifício começará a funcionar no início do ano que vem.