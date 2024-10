Procuradores querem recolher impressões digitais de Vítor Escária, mas este opõe-se

O Ministério Público está a tentar recolher as impressões digitais de Vítor Escária, antigo chefe de gabinete do ex-primeiro ministro António Costa, no âmbito da Operação Influencer, para confirmar se as marcas das pontas dos dedos existentes nos envelopes e objectos onde estavam escondidos os 75.800 euros em dinheiro vivo, encontrados há quase um ano na sua sala de trabalho, no Palácio de São Bento, em Lisboa, são de factos suas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt