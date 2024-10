Portugueses detidos na Indonésia por tráfico de droga condenados a 20 e 13 anos de prisão

Os dois portugueses detidos na Indonésia por tráfico de cocaína foram condenados a 20 e 13 anos e meio de prisão, confirmou à Lusa o advogado Miguel Matias, mandatário do arguido Rui Viana que teve a pena mais leve.

"Para o que temíamos, a pena de morte, estas penas, apesar de pesadas, foram um alívio", comentou à Lusa Miguel Matias, a propósito do facto de o tráfico de droga poder ser punido com pena de morte na Indonésia.

Miguel Matias referiu que "agora, é trabalhar" para que os dois portugueses condenados na Indonésia venham a cumprir as penas em Portugal.

Os dois portugueses foram detidos em Março passado na Indonésia por transportarem cocaína líquida dissimulada em frascos de champô.

Rui Viana, de 22 anos, actuaria como “estafeta”, segundo noticiou então o jornal Detik News, e foi apanhado na zona das chegadas do aeroporto Soekarno-Hatta, após um voo proveniente de Lisboa com escala no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com três frascos de champô com cerca de três quilos de cocaína líquida. Em troca teria recebido seis mil euros, que lhe foram apreendidos também pelas autoridades.

Foi detido ainda outro português, de 37 anos, segundo o jornal indonésio Tempo. Fernando Sousa estaria à espera de Rui Viana no aeroporto. Seria um dos receptadores da droga, uma vez que as autoridades acreditavam que haveria outros “potenciais destinatários” em Bali.