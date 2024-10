Odair Moniz: presidente da CICDR “condena absolutamente” afirmações de membros do Chega

Isabel Rodrigues, que foi eleita mas ainda não tomou posse do cargo de presidente da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial (CICDR) por atrasos na Assembleia da República, condena as declarações de três membros Chega a propósito da morte pela polícia de Odair Moniz, na Cova da Moura, na segunda-feira. “Não tenho capacidade de agir, mas posso e devo condenar absolutamente tais afirmações que devem ser analisadas em todas as dimensões e tirar as consequências que houver a tirar”, referiu, em declarações ao PÚBLICO.

