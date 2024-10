Manifestações condicionam trânsito no centro de Lisboa este sábado à tarde

Duas manifestações simultâneas que vão decorrer este sábado em Lisboa irão condicionar o trânsito no centro da cidade durante o período da tarde. Assim, a PSP avisou esta sexta-feira que irá cortar a circulação rodoviária numa extensa área que se estende do Marquês de Pombal aos Restauradores, Rua Braancamp, Rua de S. Bento e Rua D. Carlos. Haverá ainda condicionamentos na Praça do Município, Rua do Arsenal, Rua do Comércio, Rua Nova do Almada e Rua Garrett.

Depois de o movimento Vida Justa ter anunciado uma manifestação para homenagear Odair Moniz, baleado mortalmente no bairro da Cova da Moura por um agente da PSP, foi a vez de o Chega anunciar uma segunda iniciativa do mesmo tipo, mas em defesa da polícia. Para não se cruzarem com os segundos, os primeiros acabaram por modificar o seu percurso inicial, que começa no Marquês e devia terminar na Assembleia da República. Irá agora acabar na Praça dos Restauradores. Já o Chega vai sair da Praça do Município em direcção à Assembleia da República.

No comunicado em que anuncia as alterações ao trânsito a PSP avisa que repudia e não tolerará "os actos de desordem e de destruição praticados por grupos criminosos, apostados em afrontar a autoridade do Estado e em perturbar a segurança da comunidade", grupos esses que "integram uma minoria e que não representam a restante população portuguesa, que apenas deseja e quer viver em paz e tranquilidade".