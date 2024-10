Ao fim de um ano, mais de dois terços das receitas médicas já têm validade de 12 meses

Mais de dois terços das receitas médicas do último ano já foram emitidos com uma validade de 12 meses. A medida começou a ser aplicada pelas farmácias a 25 de Outubro de 2023 e visa facilitar a vida dos pacientes com doenças crónicas que estão estabilizados, evitando que tenham de se deslocar ao centro de saúde de cada vez que precisam de renovar o receituário. A mudança é aplaudida pela presidente da Associação Nacional das Farmácias (ANF), que alerta, contudo, que o sistema ainda poderá ser aperfeiçoado: os médicos têm de ser sensibilizados para a importância de consultarem as notas terapêuticas emitidas pelos farmacêuticos e que permitem reportar situações consideradas relevantes para o processo clínico do doente.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt