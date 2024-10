Greve de funcionários públicos fecha atendimentos na AIMA

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Quem tinha marcado um atendimento na loja da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) na Loja do Cidadão do Cacém - região de Lisboa - esta sexta-feira, 25/10, não conseguiu resolver sua situação. A porta estava fechada e havia uma folha de papel com uma mensagem impressa: "Por motivos de greve da Loja do Cidadão do Cacém, a Loja da AIMA não pode abrir, pelo que os cidadãos serão reagendados nos próximos dias via email".

A situação era semelhante na Loja da AIMA no Porto, que anunciava constrangimentos no atendimento. Em Vila Real de Trás-os-Montes, o atendimento corria normalmente. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do Sul e Ilhas, em Lisboa o funcionamento apenas poderia ser interrompido na parte da tarde.

Segundo Artur Sequeira, da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, não há uma contabilização de quantos funcionários e que lojas da AIMA estão em greve. "Como é uma greve para os funcionários participarem de uma manifestação, nós não realizamos este levantamento", explica.

O objetivo da greve é dar condições para os funcionários públicos participarem da manifestação prevista para começar às 15 horas na Praça do Marquês de Pombal, em Lisboa, seguindo depois em passeata até a Assembleia da República. Os trabalhadores reivindicam aumento de salários e aposentadorias, valorização de carreiras e o reforço dos serviços públicos.

Foto Na Loja da AIMA do Porto, quem tinha atendimento marcado ficou prejudicado

Entre as justificativas para o movimento apresentadas no manifesto inclui-se que os funcionários públicos portugueses recebem em média metade do que ganham os de outros países da União Europeia, que desde 2009 perderam o equivalente a três salários por ano e que para um aumento de 150 euros (R$ 900,00) por trabalhador seria apenas necessários 4,3% do que é gasto com aquisição de serviços pelo Estado.

Questionada pelo PÚBLICO Brasil, a assessoria da AIMA não respondeu. Foram feitas quatro perguntas: Quantas lojas foram afetadas pelo movimento? Qual o número de atendimentos que foram afetados ou postergados? Se existe um plano de contingência para essa situação? E quando as pessoas que tinham agendamento marcado para esta sexta-feira serão atendidas?