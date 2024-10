Brasil busca investimento português em portos e hidrovias

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Serão 50 leilões de portos e hidrovias apenas em 2025. Este foi o anúncio que o ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho fez em Portugal, como parte de um road show na Espanha e em Portugal em busca de investimentos. O objetivo é obter mais de 20 bilhões de reais (3,6 bilhões de euros), a maior parte em capital estrangeiro.

Além disso, o ministro Silvio Costa Filho, de portos e aeroportos, confirmou a decisão do governo português em manter os atuais vôos entre Brasil e Portugal. Atualmente, as ligações aéreas entre os dois países partem de 13 cidades brasileiras para dois aeroportos em Portugal, o de Lisboa e do Porto.

Antes de chegar a Lisboa, o ministro esteve em Madrid, onde foi anunciado o reforço das ligações aéreas entre Brasil e Espanha. Haverá mais voos de Madrid para São Paulo e novas ligações aéreas entre Recife e Fortaleza com a capital espanhola, o que está previsto para 2025.

O ministro informou que o cronograma de leilões deve durar até três anos. A primeira fase incluirá 45 portos, em diversos estados brasileiros. As concessões na área portuária vão incluir terminais para granéis sólidos, líquidos e contêineres. Na área de hidrovias, que também é uma prioridade do governo brasileiro atual, a previsão é que sejam concedidas cinco linhas. "Nós estamos muito confiantes, pois observamos que muitos investidores do mundo estão interessados nesse setor. São oriundos da Europa, Estados Unidos, Arábia Saudita e China, principalmente", afirmou.

Um dos temas de Costa Filho em Portugal foi a ampliação da parceria comercial entre o porto de Sines e os portos brasileiros, como Santos (São Paulo), Paranaguá (Paraná) e Pecém (Ceará). Para desenvolver essa parceria, o ministro brasileiro convidou o responsável pela pasta das Infraestruturas e da Habitação de Portugal, Miguel Pinto Luz, para ir ao Brasil no próximo ano. "Nessa viagem devemos assinar um acordo de cooperação permanente que vai viabilizar uma parceria mais efetiva entre Brasil e Portugal", relatou.

Foto O ministro Silvio Costa Filho dá entrevista em Lisboa, ao lado do embaixador Raimundo Carreiro Divulgação

Costa Filho também abordou em Lisboa questões relacionadas com a energia. Ele se reuniu com a direção da GALP Energia, a maior empresa do setor, que inclui, entre seus investimentos, exploração de petróleo e energias renováveis e atua no Brasil desde 2000. "A GALP é um grande parceiro comercial hoje do Brasil nessa área e deve participar, inclusive, da descarbonização do transporte aéreo brasileiro, como faz em Portugal".

De acordo com a assessoria da GALP, a descarbonização vai ser possível com a substituição do querosene de aviação (QAV) para o combustível verde, SAF (Sustainable Aviation Fuel). Em termos químicos, o combustível SAF tem propriedades semelhantes e cumpre as especificações de qualidade do combustível fóssil. Pode ser utilizado sem a necessidade de qualquer modificação na infraestrutura logística de abastecimento dos aeroportos e nos motores das aeronaves.