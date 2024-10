Associações de imigrantes exigem volta da Manifestação de Interesse para todos

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Na sexta-feira (25/10), pelas 15 horas, do outro lado da rua, em frente à Assembleia da República, havia uma manifestação com 150 a 200 imigrantes, muitos deles com cartazes nas mãos, na luta pelo retorno da Manifestação de Interesse. Pressionavam pela volta da possibilidade de se legalizarem depois de terem entrado no país e terem contribuído para a Segurança Social — bastava enviar um documento para as autoridades de imigração manifestando o interesse em obter a autorização de residência.

Os tons da pele e as roupas usadas revelavam uma mistura, com pessoas que vieram de África, do sul da Ásia, do Brasil, entre outras origens. A cada alguns minutos o megafone mudava de mãos. As palavras de ordem eram gritadas com vários sotaques, chamando os manifestantes: "Somos todos imigrantes"; "Direitos Iguais"; Documentos para todos; "Não mais espera". Enquanto o trânsito estava aberto pela polícia, alguns dos carros que passavam buzinavam e os motoristas faziam sinais de apoio.

No início, eram cerca de 100 pessoas, aumentando para o dobro ao longo de mais de uma hora. Muitos deles levavam cartazes nas mãos. Os textos mencionavam as contribuições dos imigrantes para a Segurança Social, a espera que enfrentam para serem atendidos e tratamento pouco digno que tem recebido.​

As faixas nas grades que protegiam as escadarias para o Parlamento indicavam as associações de imigrantes que estavam presentes: Solidariedade Imigrante, Casa do Brasil, Olho Vivo, Frente Anti-racista, Reviver a Mouraria, Associação do Bangladesh, Associação Islâmica. O representante da Tapada das Mercês não trouxe a faixa. "Foi devido à greve dos trens. Senão eu trazia a faixa e muito mais coisas", contou.

Timóteo Macedo, da Solidariedade Imigrante, criticou a medida do Governo, tomada em 3 de junho, que extingui as Manifestações de Interesse. "Este governo não pode ceder às políticas da extrema-direita. Os migrantes fazem falta ao país como pão para a boca. Muitos patrões dizem que precisam de imigrantes. Sem eles a agricultura não vai produzir, os restaurantes não vão ter quem sirva. Acabaram com as manifestações de interesse e 80 mil imigrantes não conseguiram ter o documento. Esses trabalhadores estão no limbo", afirma.

Segundo Macedo, o final da possibilidade de legalização apanhou todos de surpresa, incluindo o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, com quem esteve reunido. "Ele achava que seria apenas uma interrupção temporária, e não permanente", revela.

Sobre a fila de mais de 400 mil processos deixada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), ele atribui a uma ação intencional. "Quando foi anunciado que o SEF ia ser extinto, houve uma estratégia de chantagem que paralisou o funcionamento. Paralisou o agendamento, paralisou o reagrupamento familiar, paralisou o atendimento", acusa.

Presente na manifestação, Ana Paula Costa, vice-presidente da Casa do Brasil de Lisboa — a mais antiga associação de imigrantes em Portugal — criticou também a forma como foi decidido o fim da Manifestação de Interesse. "Criou uma situação de instabilidade e insegurança entre os imigrantes. Num prazo de três horas eles ficaram sem poder fazer a Manifestação de Interesse", conta.

Ela não considera que a proposta anunciada pelo Governo de abrir a possibilidade de cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), poderem pedir a residência em Portugal — e os brasileiros nem precisam de visto, podendo entrar como turistas — vá dividir os imigrantes. "Já aconteceu antes que o governo português criou um mecanismo de legalização dos brasileiros. Isso abriu caminho para a possibilidade de todos os imigrantes se legalizarem", acrescenta.