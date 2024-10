PSD e CDS votam contra proposta do BE sobre apoio judicial que Governo também propõe

Projecto do Bloco que foi aprovado prevê isenção de custas judiciais para os profissionais de Saúde e Educação em processos penais por ofensas sofridas no exercício de funções.

Apesar do voto contra do PSD, da IL e do CDS, o Parlamento aprovou, nesta sexta-feira, na generalidade o projecto de lei do Bloco de Esquerda que prevê a isenção das custas judiciais para os profissionais da escola pública e do Serviço Nacional de Saúde, em processo penal, por ofensa sofrida no exercício das suas funções ou por causa delas. Todos os outros partidos votaram a favor, o que permitiu a aprovação.