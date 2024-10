Grupo de cidadãos avança com queixa-crime contra Ventura e Pedro Pinto

Texto sustenta que declarações de dirigentes do Chega constituem ofensa à memória de pessoa falecida, instigação e apologia da prática de crime e incitamento à desobediência colectiva.

Um grupo de cidadãos, entre os quais se contam os antigos ministros Francisca van Dunem e João Costa, vai avançar com uma queixa-crime contra o presidente do Chega, André Ventura, e o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, por ofensa à memória de pessoa falecida, instigação à prática de crime, apologia da prática de crime e incitamento à desobediência colectiva.

O texto provisório da queixa-crime, avançado esta sexta-feira pelo Diário de Notícias, cita várias declarações de André Ventura sobre a morte de Odair Moniz, baleado pela polícia, defendendo que estão em causa ilícitos criminais. "Nós não devíamos constituir este homem arguido; nós devíamos agradecer a este polícia o trabalho que fez. Nós devíamos condecorá-lo e não constitui-lo arguido, ameaçar com processos ou ameaçar prendê-lo", afirmou Ventura, que disse também: "Obrigado. Obrigado. Era esta a palavra que devíamos estar a dar ao polícia que disparou sobre mais este bandido na Cova da Moura. Mas não. Agora, multiplicam-se as narrativas de que ele era boa pessoa, que ajudava muito, que era um tipo simpático e porreiro. A única coisa: tentou esfaquear polícias, estava a fugir deles e ia cometer crimes, com toda a probabilidade".

O texto da queixa-crime, a que o PÚBLICO teve, entretanto, também acesso, sustenta que estas declarações — que "eram falsas, inventadas e apenas visavam incendiar os ânimos sociais" — constituem uma ofensa à memória de pessoa falecida, agravada pelo facto de a "ofensa ter sido amplamente difundida" e pelo facto de Ventura ser doutorado em Direito Penal, "pelo que tinha perfeita consciência do que estava a imputar ao falecido Odair Moniz".

Por outro lado, refere o documento, o "elogio de uma actuação policial que implicou a perda de uma vida humana corresponde, obviamente, à apologia de um crime", "sem prejuízo da possibilidade de esse crime poder vir a ser justificado ou ter a sua ilicitude excluída" após investigação criminal.

​Além disso, o texto argumenta que "as declarações públicas que pretendem incentivar a desordem e a desobediência dos agentes das forças de segurança face aos seus superiores hierárquicos" constituem um "crime de incitamento à desobediência colectiva".

O texto da queixa é apresentado pelo constitucionalista e comentador Miguel Prata Roque, e subscrito por nomes como João Maria Jonet, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes, André Coelho Lima (ex-vice-presidente do PSD) ou a deputada socialista Isabel Moreira.

Já no que se refere a Pedro Pinto, a proposta de queixa sustenta que as declarações do líder parlamentar do Chega — que, num debate na RTP3, afirmou que "se calhar, se disparassem mais a matar, o país estava mais na ordem" — fazem "a apologia de um crime", enquadrando-se também como incitamento à prática de crime.

"O suspeito Pedro Pinto incentivou — e sabe que o fez — que agentes das forças de segurança usassem, indevidamente, as armas que lhes são entregues pela República Portuguesa, em nome de todos os cidadãos, para matar outros concidadãos na via pública, através de execuções sumárias que são proibidas pela Constituição e por todos os textos internacionais de defesa dos direitos humanos", refere a proposta de queixa.

"Com estas declarações, o suspeito Pedro Pinto também cometeu o mesmo crime de incitamento à desobediência colectiva das forças de segurança que foi cometido pelo suspeito André Ventura, agindo em conluio com este e com vários outros membros da mesma associação partidária e, assim, formando uma associação criminosa", defendem ainda os subscritores.

A queixa aponta ainda a Ricardo Reis, assessor parlamentar do Chega, que escreveu na rede social X: "A única palavra é esta: obrigado ao agente que deixou as ruas mais seguras!", acrescentando "menos um criminoso... menos um eleitor do Bloco". Declarações que configuram, refere o texto queixa, associação criminosa, apologia de um crime e ofensa à memória de pessoa falecida.