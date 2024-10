Discurso do Chega: Liberdade de expressão ou incentivo ao ódio?

Ministério Público abriu inquérito a declarações de Ventura e mais dois membros do Chega.

Um grupo de cidadãos, entre os quais se contam os antigos ministros Francisca van Dunem e João Costa, vai avançar com uma queixa-crime contra o presidente do Chega, André Ventura, e o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, por ofensa à memória de pessoa falecida, instigação à prática de crime, apologia da prática de crime e incitamento à desobediência colectiva.

