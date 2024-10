Vicente Valentim: “É esperado dos partidos que sejam guardiões das normas democráticas”

O politólogo e investigador Vicente Valentim reflecte sobre a escalada da polarização do discurso político e do apelo à violência por parte de representantes políticos.

A violência que marcou a última semana, desde os protestos desencadeados pela morte de um homem no Bairro do Zambujal, na Amadora, e ao crescente discurso de ódio, vindo de deputados com representação parlamentar como é o caso do Chega, é também reflexo de uma crescente polarização que a direita radical se dedica a alimentar, resume Vicente Valentim, politólogo, investigador. O autor do livro O Fim da Vergonha - Como a Direita Radical Se Normalizou alerta ainda que a aproximação de partidos moderados às bandeiras da extrema-direita não só não esvazia os partidos radicais, como contribui para a normalização das ideias da direita radical.