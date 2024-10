Ser Voluntário… no Outubro Rosa

O movimento conhecido por “Outubro Rosa”, em inglês “Pink October”, nasceu nos Estados Unidos da América, na década de 1990, tendo como objectivo inspirar a mudança e mobilizar a sociedade para a luta contra o cancro da mama. Desde então, por todo o mundo, a cor rosa é utilizada para homenagear as mulheres com cancro da mama, e o mês de Outubro serve para sensibilizar para a prevenção e diagnóstico precoce e apoiar a investigação nesta área.

O cancro da mama é uma das doenças com mais impacto na nossa sociedade, tratando-se do tipo de cancro mais comum entre as mulheres (não considerando o cancro da pele). Em Portugal, anualmente são detectados cerca de 9000 novos casos de cancro da mama.

Para assinalar este mês, identificamos algumas oportunidade de Voluntariado no âmbito da luta contra o cancro da mama:

Na associação Amigas do Peito - Associação Humanitária de Apoio à Mulher com Cancro de Mama, a participação do voluntário consiste na realização de visitas, apoio e acompanhamento a doentes com cancro da mama antes, durante e após o internamento no Centro Hospitalar Lisboa-Norte, assim como actividades promocionais nas instalações da associação e no Centro Hospitalar Lisboa-Norte.

Na Associação de Mulheres Mastectomizadas “Ame e Viva a Vida”, um grupo de mulheres sobreviventes de cancro da mama disponibilizam-se, voluntariamente, para apoiar todas as mulheres com esta doença.

Contactos Amigas do Peito - Associação Humanitária de Apoio à Mulher com Cancro de Mama

Local: Lisboa

Contacto: geral@amigasdopeito.pt Associação de Mulheres Mastectomizadas “Ame e Viva a Vida”

Local: Lisboa

Contacto: ammamevivavida@hotmail.com Associação de Mulheres com Patologia Mamária

Local: Barreiro

Contacto: ampm.barreiro@gmail.com

Na Associação de Mulheres com Patologia Mamária, fundada no Barreiro por um grupo de mulheres que passaram por um cancro da mama e quiseram ser solidárias com outras mulheres, o objectivo é sensibilizar para a prevenção da doença, dar a conhecer experiências inovadoras de tratamentos e intervir proactivamente em defesa do direito à saúde.

Em colaboração com a Bolsa do Voluntariado da ENTRAJUDA