Por uma região norte mais forte e coesa

Luís Montenegro opõe-se à regionalização do país. Foi claro nessa questão política, contribuindo para o adiamento de um processo que estava em curso, numa primeira fase através da reformulação das CCDR e, posteriormente, por um novo referendo.

Mas esta oposição à regionalização não implicaria uma opção por novas formas de centralismo como as que foram exibidas no discurso de encerramento do congresso do PSD.

Não questiono a necessidade de investimentos na Área Metropolitana de Lisboa, mais concretamente na Margem Sul. O anúncio feito pelo primeiro-ministro foi, aliás, mais uma das apropriações do trabalho do governo anterior, que havia há mais de um ano criado as condições para esse projeto, como é do conhecimento público e como bem referiram vários autarcas nas suas reações.

O que se lamenta e se critica é a ausência de país no discurso de Montenegro, a falta de ambição para além da capital, o desprezo pelas necessidades de investimento público e de incentivos ao investimento privado, seja na Área Metropolitana do Porto, na sub-região do Tâmega e Sousa ou em qualquer outro ponto do país.

Portugal não pode entrar numa era de reforço do centralismo, condenando regiões já deprimidas ou que ainda estão muito longe do patamar de convergência exigível a um país coeso e justo.

Portugal não pode entrar numa era de reforço do centralismo

Nem mesmo Braga e o seu distrito foram contemplados com uma palavra de incentivo, um anúncio de empenho do Governo no seu desenvolvimento e na resposta às suas necessidades específicas. É caso para dizer que mais valia ao PSD ter realizado o seu congresso no Seixal ou em Almada. Na verdade, o PSD parece centrado em Lisboa, parece olhar para um Portugal pequeno à volta de uma capital que quer fazer crescer ainda mais.

Esta não é uma questão ideológica, partidária ou – muito menos – bairrista. Esta é uma questão fundamental para Portugal, demasiadas vezes adiado pelos tiques do centralismo. Por isso defendo que não é possível conceber um país forte e coeso, sem uma Região Norte forte e coesa e isso significa que temos de ter um distrito do Porto forte e coeso. Hoje isso não existe.

Assim, deixo ao primeiro-ministro algumas sugestões para o distrito do Porto, que também precisa de um compromisso político com o seu desenvolvimento e de um plano de investimentos que evite comprometer o progresso e crescimento de uma região vital para a economia do país:

1. A criação de uma estrutura de missão para o Tâmega e Sousa. Recordo que a sub-região do Tâmega e Sousa é uma das menos desenvolvidas da Europa. Carece, por isso, de um plano de desenvolvimento, de incentivo à reindustrialização, de criação de instituições de ensino superior que assegurem igualdade de oportunidades independentemente do concelho onde residimos e inovação tecnológica, de infraestruturas de saúde, educação e mobilidade que reponham a equidade social;

2. Um novo porto de Leixões, construído no mar, competitivo e capaz de assegurar por muitas décadas a logística necessária às empresas, às exportações e ao crescimento económico do país. Olhando o horizonte das transformações económicas e ambientais que desafiarão a competitividade da economia portuguesa, relembro o Governo da necessidade de se construir um novo porto de Leixões, voltado para o Atlântico, mais concretamente para o continente americano e capaz de assegurar as necessidades das empresas da região e ser um elemento diferenciador na captação de investimento industrial. Um porto de Leixões construído de raiz, em Matosinhos, devolvendo à cidade a sua ligação ao rio Leça e à frente de mar e libertando o centro de Matosinhos de uma amarra que compromete o seu desenvolvimento urbano e a qualidade de vida de milhares de pessoas.

3. Expandir o metro do Porto e a ferrovia da região. A mobilidade é um sistema crítico para o bem-estar das pessoas, para o sucesso das empresas, para a diminuição dos impactos ambientais, para ajudar a resolver o problema da habitação pela possibilidade de um novo modelo de urbanização ao serviço das pessoas. Sugiro, por isso, um empenho claro na expansão da rede de metro do Porto, continuando o compromisso do governo anterior, que o transforme na espinha dorsal da mobilidade metropolitana, em conjugação com um forte investimento na ferrovia regional e inter-regional, fazendo do comboio um transporte de pessoas e de mercadorias que retire automóveis e camiões das estradas. E que se olhe para uma rede viária ainda com estrangulamentos estruturais, articulada com o reforço dos incentivos ao transporte público descarbonizado que ligue o coração da Área Metropolitana do Porto a todos os territórios circundantes e retire a sub-região do Tâmega e Sousa do seu penoso isolamento.

4. Desenvolvimento de clusters na área da saúde, da ferrovia, indústria da madeira e da construção civil, que potenciem o nosso território. Com a consciência de que não esgoto todas as necessidades, espero que o Governo olhe com responsabilidade para a premência de apoiar e desenvolver o sistema de ensino superior público no distrito, aproximando-o do tecido empresarial, incentivando a qualificação das pessoas e fomentando um grande cluster de conhecimento, de investigação e desenvolvimento (I&D) que seja um catalisador da transformação económica, de reindustrialização e do crescimento da riqueza da região e do país bem como dos rendimentos das pessoas.

Gostaria de ter ouvido o primeiro-ministro falar disto. Gostaria que o Governo não esquecesse Portugal, que se quer inteiro e não dividido entre Lisboa e uma paisagem. Porque essa paisagem não é um deserto. É o país real, que trabalha, que se esforça, que paga impostos, que cria riqueza e emprego para a maioria da nossa população.

Este alheamento do país entristece-me. Mas também me anima a vontade de continuar a lutar, de ter ambição e sonhos, de procurar aliados para uma nova visão para o território, de apresentar ideias e de nunca desistir da sua concretização.

Com ação e com ambição. Com a ambição de um país melhor e mais justo. Um país em que a coesão territorial e social não é uma linha ausente nos discursos dos primeiros-ministros, sejam eles quem forem.

