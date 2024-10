Adeus, João Simão da Silva

Estávamos em 1967 e 1968, quando, longe de Portugal continental, muitos jovens se encontravam em defesa da soberania do império. Aí encontrámos o primeiro-cabo do Batalhão de Intendência, em Bissau, Simão da Silva, que viria a tornar-se o artista musical Marco Paulo, que ontem partiu para o mundo dos imortais.

Nem tudo foram rosas na sua vida artística, em que muitos detractores dele gozaram e rebaixaram. E hoje tecem loas à sua pessoa. Travou insana luta contra o cancro, que agora o levou para lá da morte. Cessem os elogios, porque Marco Paulo já não os ouvirá. Paz à sua alma, que nós, no íntimo, perdemos parte de nós.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Encantador de corações solitários

​Marco Paulo foi um encantador de corações solitários e apaixonados. E que companhia fez aos sonhadores, aos reservados e aos desacompanhados. Quando ouço “intelectuais” escarnecerem dos chamados "cantores pimba ou populares" apetece perguntar: que atitudes de cidadania têm para confortarem e ajudarem a viver melhor pessoas a quem a vida não permitiu certas benesses? Encarnar os seus ídolos “de corpo e alma”, e ”sempre que brilha o sol” é prova de vida. Marco Paulo, para sempre e “de todo o coração”.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Greves à sexta-feira

As greves à sexta-feira são uma vergonha que os sindicatos usam e abusam para terem mais aderentes. E então quando apanham um feriado junto é que é uma verdadeira maravilha, como a que está prevista para 30 e 31 de Outubro, quarta e quinta-feira, considerando que 1 de Novembro é feriado. Assim, os "grevistas" terão um fim-de-semana de cinco dias. Nada mau! Será que os sindicatos pensam que a maioria das pessoas não vê a jogada vergonhosa que está por detrás destas marcações? Tenham juízo. Façam as greves a meio da semana e assim ganharão, tenho a certeza, muito mais credibilidade. Experimentem.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Leonor de más memórias

Leonor Beleza, ex-ministra da Saúde de Cavaco Silva, não deixou saudades aos portugueses, entre os quais me incluo. O motivo principal foi o escândalo da propagação da infecção pelo VIH (v. Um Repórter Inconveniente, de Aurélio Cunha, Chiado Editora), mas houve outros escândalos, todos no âmbito do ministério de Leonor Beleza, como foram os casos de Costa Freire e José Manuel Beleza. É certo que Luís Montenegro, agora com 51 anos, só tinha, na altura de tais escândalos, entre 12 e 17 anos, mas, por via das suas funções actuais, tem de ser conhecedor destes antecedentes negros da nossa história tão recente. Por isso, torna-se incompreensível que Leonor Beleza tenha sido agora chamada por Montenegro para vice-presidente do PSD, uma espécie de prémio não merecido.

A mim, que não sou simpatizante deste partido, a escolha de Luís Filipe Menezes “não me aquenta nem me arrefenta”. Também não estou aqui a escrever contra o PSD a soldo de qualquer outro partido, nomeadamente do PS, porque sou independente dos partidos políticos, mas não sou um cidadão-robô e apolítico que só serve para pagar impostos. Vivi e sofri com a negrura dos factos ocorridos entre 1985-1990 e estou aqui a dar testemunho deles.

José Madureira, Mirandela

A lata de Correia de Campos

Li na primeira página do Diário de Notícias de terça-feira uma frase, destacada da entrevista que deu Correia de Campos, ex-ministro da Saúde, que reza assim: “É um erro demitirmos pessoas só porque elas vêm de governos anteriores.” Li e nem queria acreditar no que lia, pois foi este senhor que, mal chegou ao Governo, demitiu os administradores do Hospital São João, Fernandes Tato e Carvalho da Silva, sem qualquer motivo que não fosse a cegueira partidária e porque tinham sido nomeados pelo Governo anterior. Sucede, no entanto, que estes dois impolutos administradores com provas dadas em vários sectores, nomeadamente na banca, não se ficaram e recorreram para os tribunais, que lhes deram razão e obrigaram Correia de Campos a indemnizá-los monetariamente e a retractar-se publicamente nos jornais. Este senhor faz lembrar aquele ditado “olha para o que eu digo, mas não olhes para o que eu faço”.

Artur Cordeiro Rodrigues, Porto