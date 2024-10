Calma, amigos, ainda estamos a ganhar

Quando o Ministério da Educação apresentar a revisão do programa da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, momento pelo qual divertidamente anseio, talvez percebamos o quão ridícula é a discussão que mantivemos nos últimos dias. Aliás, a futilidade do que está em causa vinha estampada no rosto levemente aturdido do ministro, ao ser questionado pelos jornalistas após o inusitado protagonismo que Luís Montenegro concedeu ao assunto no seu discurso de encerramento do congresso do PSD. Mas, na verdade, o que será hoje mais representativo da nossa vida colectiva – e, portanto, mais politicamente significativo – do que esta apetência geral pela transformação de dúvidas interessantes, mas irrisórias, em trincheiras fundamentais?

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt