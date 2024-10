PPE alinha com extrema-direita e exige dinheiro para estruturas físicas nas fronteiras da UE

Líder do Partido Popular Europeu impõe disciplina de voto para aprovar emenda apresentada pela AfD. Parlamento Europeu falha acordo sobre as prioridades do orçamento da UE para 2025.

O Parlamento Europeu não conseguiu fechar a sua posição sobre o orçamento da União Europeia para 2025, esta semana em Estrasburgo, depois de as bancadas socialista, liberal e dos Verdes terem votado contra uma proposta de resolução sobre as prioridades para a distribuição do dinheiro, em retaliação contra o apoio do Partido Popular Europeu a uma emenda apresentada pelo eurodeputado do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), Alexander Jungbluth, para financiar a construção de estruturas físicas nas fronteiras externas, e de centros de retorno de migrantes em países terceiros.

Foi a terceira vez, desde o arranque da nova legislatura, que o grupo democrata-cristão liderado pelo eurodeputado alemão da Baviera, Manfred Weber, decidiu furar o “cordão sanitário” com que se comprometeu com as forças da chamada supercoligação pró-europeia para garantir a nomeação de Ursula von der Leyen para um segundo mandato à frente do executivo comunitário depois das eleições de 9 de Junho – para alinhar com os grupos parlamentares de direita radical e extrema.

O líder do PPE rasgou um entendimento existente com as bancadas à sua esquerda sobre a distribuição das verbas pelos diferentes programas do orçamento do próximo ano, e impôs a disciplina de voto para fazer aprovar um conjunto de emendas propostas pelo grupo da Europa das Nações Soberanas e redigidas pelos membros da AfD e do partido polaco Konfederacja, a exigir um “financiamento adequado para as barreiras físicas externas na fronteira da União”, e ainda para explorar a ideia de desenvolver plataformas de retorno [de migrantes] fora da União”.

Apesar das dúvidas levantadas por alguns eurodeputados do grupo de centro-direita a que pertence o PSD e o CDS, a bancada do PPE votou em bloco a favor das emendas, que mereceram também o apoio do grupo nacionalista Patriotas pela Europa, que junta os partidos de Viktor Orbán, Marine Le Pen e Geert Wilders (e também o Chega), e dos Conservadores e Reformistas Europeus, dominado pelo partido Irmãos de Itália, da primeira-ministra Giorgia Meloni, que “inaugurou” recentemente um centro na Albânia para onde são enviados os requerentes de asilo resgatados pela marinha italiana no Mediterrâneo.

“Grande golpe no sistema, num momento importante”, congratulou-se Alexander Jungbluth, que destacou o apoio conseguido na câmara para o “reforço de meios contra a migração maciça desenfreada”, e a anulação da maioria pró-europeia para a aprovação do orçamento de 2025, “que até agora se acreditava que estava segura”.

Para o chefe da delegação da AfD no Parlamento Europeu, René Aust, a votação prova que não existem linhas vermelhas no Parlamento Europeu, e que são efectivamente os partidos mais à direita do espectro político que “definem os temas”, “marcam o ritmo” dos trabalhos e “determinam e alteram o discurso”. “Os meios de comunicação alemães e internacionais acreditavam que não teríamos influência no Parlamento Europeu, e nós provámos que estavam errados”, celebrou, numa mensagem na rede social X (antigo Twitter).

“Tínhamos construído um bom compromisso com o PPE, os socialistas e os Verdes. Mas o PPE decidiu rejeitá-lo e juntar-se à maioria alternativa da extrema-direita”, criticou a eurodeputada liberal francesa, Fabienne Keller. Um “desafio” que resultou no chumbo da proposta de resolução do Parlamento Europeu para o próximo orçamento anual – que acabou rejeitada com 360 votos contra (incluindo das bancadas de extrema-direita) e 233 a favor –, uma “traição” que pode vir a complicar a aprovação do próximo colégio de comissários pelo plenário, numa votação que se espera venha a ocorrer no final de Novembro.

Em declarações aos jornalistas em Estrasburgo, a líder da bancada dos Socialistas & Democratas, Iratxe Garcia, não quis fechar a porta à aprovação do futuro executivo comunitário, mas também não garantiu um processo de audições pacífico. “Tomaremos a nossa decisão no momento oportuno, depois de conhecermos os resultados das audições”, respondeu.

Sem uma posição concertada quanto às prioridades para a repartição dos fundos comunitários em 2025, os negociadores do Parlamento Europeu terão mais dificuldades em justificar politicamente a sua proposta de orçamento anual durante as rondas de “conciliação” com o Conselho da União Europeia. A Comissão Europeia pediu 199,7 mil milhões de euros para executar os seus programas, mas os Estados-membros dizem que esse montante é muito elevado e querem subtrair-lhe dez mil milhões de euros. Pelo seu lado, os eurodeputados querem aumentar o valor global para cerca de 201 mil milhões de euros. Um acordo político tem de ser alcançado até 18 de Novembro.