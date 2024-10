Imigração: um problema americano na hora do voto?

As perspectivas dos norte-americanos sobre a imigração podem ser particularmente relevantes para definir um sentido de voto. Os republicanos dizem que os democratas "abriram as comportas" e que o país está a ser "inundado" de imigrantes ilegais. Será mesmo assim? Ao mesmo tempo, há um grande bloqueio à imigração legalizada, fomentando a existência de máfias que exploram os imigrantes sem documentação que pretendem entrar no país. O Fogo e Fúria especial Eleições 2024 olha hoje para a imigração nos Estados Unidos da América.

Subscreva o programa Fogo e Fúria na Apple Podcasts, Spotify e outras aplicações para podcasts.