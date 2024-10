Elon Musk e Vladimir Putin mantêm contacto regular há dois anos

Elon Musk e Vladimir Putin têm estado em contacto regular desde o fim de 2022, revelaram ao The Wall Street Journal fontes das secretas norte-americanas. O Presidente russo terá mesmo pedido um favor ao multimilionário em nome de Xi Jinping, o líder chinês e forte aliado do regime russo: que não activasse a Starlink, um enxame de satélites para acesso à Internet, sobre o território de Taiwan.

A ligação próxima entre o empresário da SpaceX e o chefe de Estado russo torna-se pública numa altura em que os Estados Unidos se aproximam a passo rápido das eleições presidenciais de 5 de Novembro, disputadas entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump — que tem o apoio de Elon Musk e que, no seu primeiro mandato na Casa Branca, também estabeleceu contactos próximos com o Kremlin.

O multimilionário chegou a ceder acesso livre da Ucrânia aos satélites da Starlink, uma tecnologia desenvolvida pela SpaceX que permite alargar a disponibilidade da Internet no planeta, aquando da invasão russa em larga escala, em Fevereiro de 2022. Mais tarde, Elon Musk parou de financiar esse acesso e limitou-o de modo a impedir que a Starlink fosse utilizada para fins militares, como o controlo de drones de natureza bélica.

O estabelecimento dos contactos entre Vladimir Putin e Elon Musk parece coincidir com o momento, em Outubro de 2022, em que o multimilionário publicou nas redes sociais uma série de pontos que compunham aquilo a que chamou um "plano para paz" na Ucrânia. Esse plano envolveria a repetição das eleições nas regiões anexadas (com a saída da Rússia do território se esse for o resultado nas urnas), anexar formalmente a Crimeia "como tem sido desde 1783, até ao erro de Khruschev", assegurar o fornecimento de água na região e "manter a neutralidade da Ucrânia".

Numa reacção ao The Wall Street Journal, Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, desvalorizou a relação de Elon Musk com Vladimir Putin, afirmando que a única comunicação entre os dois foi um telefonema "sobre espaço, assim como sobre tecnologias actuais e futuras". O multimilionário apoiante de Donald Trump também foi inquirido sobre o assunto, mas não respondeu ao pedido de comentário.

O tema parece ser conhecido num círculo muito restrito de membros da administração liderada por Joe Biden. Muitas das fontes da Casa Branca sondadas pelo The Wall Street Journal disseram não ter qualquer conhecimento sobre um contacto regular entre Elon Musk e Vladimir Putin.