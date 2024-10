E se a Coreia do Norte entrar na guerra da Ucrânia?

José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do IPRI, da Universidade NOVA de Lisboa, é o convidado deste episódio do P24.

A Coreia do Norte não faz parte dos BRICS, uma organização fundada pelas chamadas “economias emergentes”, mas estará prestes a juntar-se à Rússia na Guerra da Ucrânia. EUA e Coreia do Sul asseguraram que um contingente de 1500 soldados das forças especiais de Pyonyang foram enviadas para Vladivostok, no extremo oriente russo.

Coreia do Norte e Rússia negam a colaboração. A NATO fala em escalada do conflito e a Ucrânia apela a mais ajuda dos seus aliados.

Com a eventual participação norte-coreana no esforço de guerra e com a cimeira dos BRICS, em Kazan, nas margens do Volga, a Rússia quis passar a mensagem de que não foi isolada pelo Ocidente.

Putin recebeu mais de 20 líderes, incluindo o presidente da Turquia, país-membro da NATO, e o presidente iraniano, mas também os presidentes indiano e chinês, que há cinco anos não mantinham conversas formais.

Nesta cimeira, onde estão representados 45% da população mundial e 35% da economia global, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que o mundo precisa de paz global, em Gaza, no Líbano, no Sudão e na Ucrânia.

Que impacto pode ter o envolvimento norte-coreano nesta última guerra? Que influência geoestratégia podem ter os BRICS caso Índia e China passem do confronto à aliança?

