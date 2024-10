Marc Levin: “A pandemia afectou os programas de prevenção do crime”

Advogado, investigador e membro do Conselho para a Justiça Criminal (CCJ, na sigla inglesa), Marc Levin é um dos mais influentes autores conservadores norte-americanos na área judicial, tendo contribuído para o desenho de reformas legislativas, sobretudo no Texas, que produziram reduções nas taxas de crime e de encarceramento. Ao PÚBLICO, o jurista contextualiza um dos debates-chave desta campanha para as presidenciais norte-americanas: o crime, as causas da sua evolução recente, e algumas estratégias para a recuperação da confiança nas polícias.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt