O regresso ao passado do Líbano

A realidade do Líbano em 2024 escapa às categorias legais e políticas que a modernidade ocidental expandiu no mundo. A sua forma de funcionar é (neo)medieval.

1. Todos os que observam a terrível guerra entre Israel e o Hezbollah no Sul do Líbano já se devem ter interrogado alguma vez: onde estão o Governo e o Presidente da República do Líbano? E o que se passa com o exército libanês, que deveria ser o garante último da segurança nacional e integridade territorial? Afinal, o Líbano é um Estado soberano reconhecido internacionalmente e membro fundador da Organização das Nações Unidas em 1945.