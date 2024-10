Presidente da CM Gaia afirma: “Não vou perder mandato nenhum e vou levá-lo até ao fim”

O presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, mostrou-se confiante de que não perderá o mandato autárquico, após ser conhecido que o Tribunal da Relação manteve a condenação pelo uso indevido de um carro municipal.

"Eu não vou perder mandato nenhum e vou levar o mandato até ao fim. E não vou poder candidatar-me de novo porque estou no limite de mandatos. Mas depois de toda esta experiência, se pudesse candidatar-me, punha a maior das dúvidas sobre candidatar-me", disse aos jornalistas no final da reunião do Conselho Metropolitano do Porto, ao qual preside. Eduardo Vítor Rodrigues (PS) reagia assim à manutenção, pelo Tribunal da Relação do Porto (TRP), da condenação a perda de mandato de presidente da câmara, que confirmou na quinta-feira à Lusa.

Em Novembro de 2023, o autarca foi condenado pelo tribunal de primeira instância por um crime de peculato de uso, à perda de mandato e ao pagamento de uma multa de 8.400 euros por usar, de forma pessoal, um veículo eléctrico do município, condenando também a mulher do autarca pelo mesmo crime ao pagamento de uma multa no mesmo valor, 8400 euros, tendo os dois arguidos recorrido para o TRP. Segundo o autarca, o recurso foi parcialmente aceite. "Iliba a minha mulher, tira a multa, mas mantém perda de mandato. Vou recorrer", disse numa mensagem à Lusa.

Manifestando confiança no desfecho do seu caso, Eduardo Vítor Rodrigues lembrou que já foi julgado "por uma alegada utilização abusiva de um selo dos correios" e questionou a proporcionalidade da pena relativamente aos factos que lhe são imputados. "Mesmo que, por alguma razão, eu tivesse ido à padaria com o carro da câmara, alguém no seu perfeito juízo acha que isto tem que dar origem a uma perda de mandato?", questionou.

O autarca de Gaia e presidente da Área Metropolitana do Porto disse "que há um conjunto de coincidências" que o fazem "perguntar porque é que isto acontece", já que, "numa revisão de um recurso, que está tão claro e tão bem feito, tudo é "limpo", excepto a perda de mandato".

"Isto é uma resposta a quem? Isto significa o quê? É para agradar a quem? Será que os cidadãos lá fora ficam contentes por ver uma "lata de atum" dar origem a uma "cadeira eléctrica", e quem rouba milhões andar aí a circular?", exemplificou.

Lembrando que não é alvo de "nenhum tipo de processo que tenha que ver com fraude, corrupção, roubo", recordou ainda que, "no mesmo dia em que lançaram o processo Babel, que visou o vice-presidente da Câmara [Patrocínio Azevedo]", foi associado a "um processo que não tinha nada a ver com aquilo".

O autarca questionou assim "o que se passa na região", face à proliferação de casos entretanto arquivados, como o Selminho, envolvendo o presidente da câmara do Porto, Rui Moreira, ou o da escolha da chefe de gabinete da presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, ou outros ainda sem desfecho conhecido, como o da Maia ou Santo Tirso. Questionado sobre se há alguma perseguição, vincou que "não disse nada disso", mas que apenas elencou "factos" e "agora cada um deve tirar as suas conclusões".

Já sobre as acusações do PSD/Gaia, que considerou que Eduardo Vítor Rodrigues não tem condições para continuar no cargo, o autarca disse que reagiria "quando o PSD reagir à situação da Maia", em que o autarca social-democrata António Silva Tiago também está a ser julgado por peculato.

"Toda a gente sabe que em Vila Nova de Gaia, durante anos, foi um regabofe. De todos os pontos de vista. Nunca aconteceu nada", acusou, considerando que a actual situação "dá para fazer telenovelas, dá para o PSD se entreter, confundiram Gaia e Maia".

Em face de eventos como o seu, Eduardo Vítor Rodrigues considera natural que "aqueles que poderiam trazer um apport [contribuição] à política não quererem", vaticinando que um dia "serão os piores a gerir isto tudo, porque são aqueles que não se importam que lhes chamem corruptos, porque já são". "É até ao dia em que, como diz o doutor Rui Rio, deixamos de dizer basta e passamos a dizer Chega", concluiu adiante.