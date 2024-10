De Van Gogh ao Big Bang, com contos e docinhos para a família

Living Van Gogh na pele do artista, um Big Bang para aventureiros, Contos na Oliveira, teatros do mundo actual, uma oficina animada e a cesta cheia de chocolates e doçaria.

EXPOSIÇÃO

Living Van Gogh

A partir de 24 de Outubro

Depois de ter estado patente no Porto (onde recebeu mais de 100 mil visitantes, contas da organização), chega a Lisboa a exposição que é apresentada como “a primeira experiência totalmente imersiva dedicada a Vincent Van Gogh em Portugal”.

Com o traço do ateliê Ocubo e o crivo de Nuno Maya, põe os visitantes na pele do célebre pintor holandês mergulhando não só na imagética das suas obras, mas também no turbilhão interior, na sensibilidade e no génio do artista pós-impressionista.

A viagem começa com o espectáculo Immersive Van Gogh, criado pelo artista visual italiano Massimilliano Siccardi, que “envolve o público numa projecção a 360º de mais de 150 obras” do homenageado, seguindo-se seis instalações interactivas que remetem para o universo do pintor (onde não falta a Sinfonia dos Girassóis).

Para ver na Immersivus Gallery do Museu da Água - Reservatório da Mãe D’Água das Amoreiras, de terça a domingo, das 15h30 às 19h. A entrada custa entre 8,50€ e 15€, mas entre 24 e 27 de Outubro há bilhete único a 10€.

FESTIVAIS

Big Bang

25 e 26 de Outubro

Ideal “para quem tem ouvidos curiosos e espíritos destemidos”, palavras da organização, o Festival de Música e Aventura para Públicos Jovens volta a instalar-se no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Compositores, músicos e performers são convidados a juntar-se e a mesclar estilos e formatos num “labirinto de aventuras musicais”, espectáculos multidisciplinares e instalações interactivas. A marcar as pautas desta 14.ª edição estão, por exemplo, Uma Aventura pelo Mundo dos Sentidos com Noiserv, UnRavelEd da Zonzo Compagnie e Revue Blanche, o concerto-performance pelo direito a uma toca e muitos toques da Companhia Caótica, A Liberdade a Passar por Aqui da Companhia de Música Teatral e o ritmo do projecto Tocá Rufar. Sexta e sábado, a partir das 10h. Grátis a 4,50€.

Contos na Oliveira - Festival Internacional de Contos

25 a 27 de Outubro

Idanha-a-Nova abre portas à primeira edição do festival dedicado à arte de contar histórias. Promovido pela associação Ajidanha, faz do Teatro Estúdio de São Veiga um mealheiro de histórias de Portugal, Brasil e Cabo Verde, contadas por Antonela Giraldi, Adriano Reis e Fábio Supérbi. A este último cabe ainda a orientação de uma formação na matéria. A entrada é gratuita.

TEATRO

Querido Evan Hansen

11 de Setembro a 29 de Dezembro

A saúde mental e a forma como nos relacionamos com o outro e com o mundo são os protagonistas deste musical, saído da pena de Steven Levenson e aqui levado ao palco numa adaptação de Rui Melo, que também o encena.

Gabriela Barros, Miguel Raposo, Sílvia Filipe, Brienne Keller, Dany Duarte, Inês Pires Tavares, João Maria Cardoso e João Sá Coelho dão vida à narrativa, centrada na “construção de laços que nos salvam”, nos conceitos de redenção e reinvenção, e na importância do estar presente. Tudo começa com uma carta que ninguém devia ter lido e com um adolescente “tímido, ansioso e com problemas de integração” a ver-se no centro das atenções, numa história que não lhe pertence.

Em cena no Teatro Maria Matos, em Lisboa, com sessões de quinta a sábado, às 21h, e domingo, às 17h. Apontada a maiores de 14 anos, custa entre 20€ e 22€.

Madagáscar - Uma Aventura Musical

26 de Outubro

Adaptação ao palco, em forma de musical, do filme de animação dos estúdios Dreamworks em que quatro animais do zoo de Nova Iorque deixam involuntariamente a vida confortável da cidade e do cativeiro quando são “despachados” para África.

Com produção da Yellow Star Company e encenação de Paulo Sousa Costa, a aventura é contada no Convento São Francisco de Coimbra, sábado, às 16h, com bilhetes de 16,50€ a 20€. M/6

Alice no Musical das Maravilhas

27 de Outubro

Misture-se a história clássica saída da pena de Lewis Carroll com os desafios de uma sociedade moderna “cheia de (des)informação” e de objectos digitais e o resultado é este espectáculo, que se estreia em Portugal com o cunho da Plateia d’Emoções.

Numa viagem plena de “aventuras, cor e música”, onde não falta o carisma de um “coelho que fala, um chapeleiro maluco e uma rainha de copas despeitada”, a mensagem central passa, nas palavras do director artístico Fernando Tavares, por “puxar pelos valores do amor pela literatura e do poder da imaginação face à influência, quantas vezes excessiva, da multiplicidade de ecrãs nas nossas vidas”.

A cortina abre-se no Coliseu Porto Ageas, domingo, às 17h30 (14€ a 16€). M/3

O Estado do Mundo (Quando Acordas)

29 e 30 de Outubro

Em Viseu, no Teatro Viriato, sobe ao palco uma peça sobre um mundo consumista e a “relação de causa-efeito entre pequenos gestos do quotidiano e grandes consequências ambientais”.

Com encenação de Miguel Fragata e assinatura partilhada entre a Formiga Atómica e as Comédias do Minho, aponta o foco a Edi, um rapaz de oito anos que “todos os dias consome e descarta muitas coisas”, até que recebe um brinquedo inesperado. É o início de uma viagem pelo mundo descompensado e marcado pela crise climática, que até então era invisível aos seus olhos.

Com sessões terça e quarta, às 10h30 (2,50€), este é o primeiro momento da Ocupação Formiga Atómica, programa que celebra os dez anos da companhia e os 25 do teatro viseense.

FEIRAS

Chocolat Festival Portugal

24 a 27 de Outubro

Dica para gulosos: no quarteirão cultural World Of Wine (WOW), em Vila Nova de Gaia, está tudo a postos para saborear a terceira edição europeia do Festival Internacional do Chocolate e do Cacau, nascido em 2009 no Brasil.

Num programa para todos os gostos e idades (detalhado em www.chocolatfestival.pt), entram provas, degustações, esculturas de chocolate ao vivo, palestras, demonstrações culinárias, workshops e um mercado. Pedro Araújo, Chloé Doutre Roussel, Spencer Hyman, María Jiménez, Bruno Selvestrel, Vincent Ferreira e Fátima Chamma são alguns dos nomes convidados a mostrar de que é feito o mundo do chocolate.

As portas estão abertas das 14h às 20h (excepto primeiro dia, das 18h às 22h); a entrada é livre.

Foto Chocolat Festival Portugal DR

XXII Feira Nacional de Doçaria Tradicional

25 a 27 de Outubro

Dica para gulosos, parte dois: durante três dias, há um mundo de doçaria à mão de semear na Esplanada 1.º de Maio, em Abrantes.

Da torta de Guimarães à palha de Abrantes, passando pelos ovos-moles de Aveiro, pão-de-ló de Margaride e Ovar, queijadas da ilha Graciosa, pedras parideiras de Arouca, pastéis de Tentúgal, cornucópias de Alcobaça, sericaia do Alentejo, bolos lêvedos dos Açores, bolo de mel da Madeira, tigeladas, boleimas e broas. Estas são algumas das iguarias na montra do certame que, nesta 22.ª edição, conta com mais de três dezenas de representantes da doçaria portuguesa, complementando a degustação com compotas, marmelada, licores, ginjinha e poncha.

No cardápio entram ainda música, animação infantil, demonstrações culinárias para miúdos e graúdos, uma corrida nocturna pelo centro histórico e um passeio de cicloturismo. Sexta, das 17h às 23h; sábado, das 10h às 23h; e domingo, das 10h às 19h, sempre com entrada livre.

OFICINAS

Preto e Branco

26 de Outubro

Na Casa do Cinema Manoel de Oliveira, em Serralves (Porto), uma oficina para famílias que convida a criar um filme de animação a preto e branco tendo como inspiração o filme Aniki Bóbó de Manoel de Oliveira. O encontro está marcado para sábado, às 15h, com bilhetes a 12€ (grátis até aos 12 anos) e inscrição obrigatória aqui.