Entre os 108 testemunhos no novo livro de histórias, disponível em inglês, Joana Vasconcelos, Luís Borges e Teresa Bonvalot foram as três figuras nacionais escolhidas para integrar o projecto.

À volta só se via cor-de-rosa e não era difícil perceber de quem era o aniversário que se comemorava. Desde a decoração do espaço a pormenores na comida servida e aos looks dos convidados. Era de manhã e juntavam-se os envolvidos do projecto, os convidados e a imprensa num brunch que contextualizava, nesta quinta-feira, o lançamento do livro My Barbie Story (A Minha História Barbie, numa tradução literal), da Mattel, para assinalar os 65 anos da boneca.