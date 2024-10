Nel da Lão, o senhor dos robalos, só pesca qualidade: o peixe de anzol

Parecem galos de cristas ao alto. Alinhados na duna com as suas proas coloridas voltadas ao mar, os barcos da pesca artesanal de Castelo de Neiva são o espelho do orgulho dos pescadores locais na sua actividade. Gente de pele salgada que teima em manter a tradição da grande pesca, essa vida de harmonia e comunhão com o mar que há 100 anos, em Os Pescadores, Raul Brandão considerava já condenada a desaparecer. “A grande pesca, para nós, quase acabou. Outros a vão fazendo, rapando o fundo do mar, sem que ninguém os trave”, lamentava. “Cultivar o mar é uma coisa — é ofício de pescadores; explorar o mar é outra coisa — é ofício de industriais”, acabando com a pesca e os pescadores, que “perderam todos os seus costumes, arruinados e fugindo para o Brasil e para África”.

