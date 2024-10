Portugueses viajam mais no fim de ano. Em alta: Madeira e Algarve, Cabo Verde e Brasil

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) indicou que as reservas para o final de ano correm bem, antevendo-se um crescimento face a 2023, e com os destinos tradicionais a manterem-se como estrelas.

"O fim do ano está a ser vendido a muito bom ritmo, fazendo acreditar que se voltará a vender mais do que no ano passado", disse o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, em declarações à Lusa, à margem do 49.º Congresso da associação, que decorre em Huelva, Andaluzia, Espanha.

Questionado sobre os destinos para os quais recaem as preferências dos portugueses, Pedro Costa Ferreira afirmou que "o mercado é adulto e ecléctico" e que, por isso, "haverá viagens para todos os gostos".

Ainda assim, o presidente da associação que representa as agências de viagens e operadores turísticos diz que no que às viagens de longo curso diz respeito destacam-se "a República Dominicana, o México e o Brasil", este último, um destino tradicional de final de ano há muitos anos.

Mais recente, Cabo Verde "manterá uma quota importante", enquanto em Portugal a Região Autónoma da Madeira continua a ser uma das preferências dos portugueses para passar a última noite do ano.

"A Madeira vai ser enorme destaque, como é tradição. Mas, sem dúvida alguma, que um pouco por todo o Portugal se venderá bem a operação de final do ano", conclui Pedro Costa Ferreira à Lusa.

Nos últimos anos, por tradição, Madeira e Algarve costumam liderar escolhas, mas Alentejo, Lisboa, o Centro, o Norte e os Açores têm desenvolvido nos últimos anos ofertas alternativas que têm tido crescente atracção.

Já quanto às viagens dos turistas nacionais para o exterior, Brasil, Cabo Verde, São Tomé, Cuba, Disneylândia Paris, têm sido alguns dos destinos mais procurados.