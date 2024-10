Já são conhecidos os melhores queijos de Portugal de 2024 (em 24 categorias)

Queijo fresco (vaca): Paiva (meio gordo) - Lacticínios do Paiva

Queijo fresco (cabra): Lactinovo – João Ferreira Rodrigues

Queijo fresco (ovelha): Queijos Tété – Tété Produtos Lácteos

Queijo fresco (mistura): Flôr da Serra – Queijaria Prado da Sicó

Queijo Fresco (atabafado): Guilherme – Queijaria Guilherme Unipessoal

Requeijão (vaca): Requeijão original – Queijos Santiago

Requeijão (ovelha): Vale do Côa – Lacticôa

Requeijão (cabra): LactoSabores – LactoSabores

Requeijão (mistura): A Queijeira do Rabaçal – A Queijeira do Rabaçal

Flamengo: Valformoso (barra) – INSULAC - Produtos Lácteos Açoreanos

Vaca (cura normal): Queijo do Campo (dois meses) – Frederik Johannis Ampt

Vaca (cura prolongada): Milhafre dos Açores – Queijo da Ilha Graciosa/ Pronicol

Ilha: Beira – Uniqueijo/ União Cooperativas Agrícolas de Lacticínios de São Jorge

Ovelha (amanteigado): Queijaria Flor da Beira (selecção) – Queijaria Flor da Beira

Ovelha (cura normal): Vale do Côa – Lacticôa

Ovelha (cura prolongada): Serramonte - Queijos Santiago

Cabra (cura normal): Quinta do Olival - Queijos Santiago

Cabra (cura prolongada): Conde de Vinhó (bio) – Queijaria da Caramuja

Mistura (cura normal): Castellum - Queijaria Prado da Sicó

Mistura (cura prolongada): Três Igrejas – Queijos Santiago

Para barrar: Valformoso (ervas e alho) – Produtos Lácteos Açoreanos

Queijo com culturas de superfície: Ilha dos Mistérios – Cooperativa Leite de Montanha

Novos sabores frescos: Queijaria Sapata (almece de ovelha) - Sapata e Filha

Novos sabores: Paladares Paroquiais (com salmão fumado) – Engenho dos Paladares