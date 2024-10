Carro do Ano 2025: 38 modelos disputam o Volante de Cristal

É já uma das edições mais concorridas de sempre, facto que não será alheio à estreia de novos emblemas em território nacional. Ao todo, há 38 modelos a competir pelo Volante de Cristal, enquanto as classes somam 66 inscrições, com destaque para a categoria dos eléctricos, com 19 candidatos.

O prémio Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal, que distingue o automóvel que melhor se adequa ao mercado português, através das avaliações de um painel de 19 jurados em representação dos respectivos órgãos de comunicação, PÚBLICO incluído, tem, para a 41.ª edição, oito classes: Citadino, Desportivo/Lazer, Eléctrico, Familiar, Híbrido Plug-in, SUV Compacto (inclui crossovers), SUV Grande e, numa estreia, Design.

Os testes dinâmicos, que já arrancaram, prolongam-se até ao fim de Janeiro, período ao longo do qual serão avaliados, entre outros, parâmetros como estética, performances, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental.

Além das oito classes, a organização voltará a seleccionar um conjunto de dispositivos inovadores e tecnologicamente avançados, que serão apreciados e posteriormente votados pelos jurados. Já o prémio Personalidade do Ano é decidido pela comissão executiva.

Na última edição, o BYD Seal foi coroado Carro do Ano, tendo ainda conquistado o título de Eléctrico do Ano, com a versão Excellence com bateria de 83 kWh, e o Prémio Design.

Foto O BYD Seal foi o primeiro 100% eléctrico a vencer o título de Carro do Ano em Portugal DR

Nas restantes classes, o Renault Clio sagrou-se Citadino do Ano, o Renault Espace conquistou o título de Familiar, o Toyota Prius venceu a classe dos Plug-in Hybrid, o Toyota C-HR marcou pontos como a melhor proposta híbrida, o Kia EV9 saiu com o troféu de Grande SUV e o Jeep Avenger com o prémio de SUV Compacto. Nas acelerações fulgurantes e performances de cortar a respiração, o Honda Civic Type R sagrou-se Desportivo do Ano.

Já o Prémio Tecnologia e Inovação foi entregue à Volvo, pelo sistema LiDAR, um método de detecção remoto que utiliza a luz sob a forma de um laser pulsado para medir gamas com alta precisão e fiabilidade.

O júri — composto por representantes das revistas especializadas e-auto e Carros e Motores, os sites Notícias ao Minuto, Razão Automóvel e Volante, o desportivo Record, os generalistas Correio da Manhã, Diário de Notícias e PÚBLICO, o económico Jornal de Negócios, o semanário Expresso, as revistas Exame Informática e Visão, os canais de televisão RTP, SIC, SIC Notícias e TVI e as rádios Renascença/RFM e TSF — votará os sete finalistas a Carro do Ano em Fevereiro. No mês seguinte, serão conhecidos os premiados.

Inscritos nas Classes CITADINO DO ANO Alfa Romeo Junior Ibrida

Citroën ë-C3 Max

Dongfeng Box Plus

Fiat Grande Panda La Prima

Kia Picanto 1.0 MT Urban

Renault 5 E-Tech Iconic​ DESIGN DO ANO Alfa Romeo Junior

Audi A6 e-tron Performance

BYD Sealion 7 Excellence

Fiat Grande Panda La Prima

Hyundai Santa Fe PHEV Vanguard

Polestar 4 Long Range Dual Motor

Renault 5 E-Tech Iconic

Xpeng G6 Performance DESPORTIVO/LAZER DO ANO Abarth 600e Scorpionissima

Alfa Romeo Junior Veloce

Cupra Tavascan VZ

Hyundai Ioniq 5 N

Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI 265cv ELÉCTRICO DO ANO Alfa Romeo Junior Elletrica

Audi A6 e-tron Performance

BYD Seal U Design

BYD Sealion 7 Excellence

BYD Tang Flagship

Citroën ë-C3 Max

Cupra Tavascan Endurance

Dongfeng Box Plus

Fiat Grande Panda La Prima

Hyundai Ioniq 5 N

KIA EV3 Tech

Peugeot E-3008 GT

Polestar 4 Long Range Single Motor

Renault 5 E-Tech Iconic

Renault Scénic E-Tech Iconic 60kW 220cv

Volkswagen ID.7 Tourer Pro Urban 286cv 77kWh

Xpeng G6 Performance

Xpeng G9 Performance

Xpeng P7 Performance FAMILIAR DO ANO Audi A5 TDI Avant

BYD Seal U Design

KGM Torres EVX K5

Skoda Superb Break Laurin & Klement 1.5 TSI PHEV

Volkswagen Passat 1.5 TSI 272cv DSG R Line HÍBRIDO PLUG-IN DO ANO BYD Seal U DM-i Boost

Cupra Terramar PHEV 272cv

Hyundai Santa Fe PHEV Vanguard

Hyundai Tucson PHEV

Mazda CX-80 2.5 e-Skyactiv PHEV 327cv

Renault Rafale E-Tech 4x4 300cv Plug-in hybrid

Skoda Kodiaq 1.5 TSI 204cv PHEV

Skoda Superb Break Laurin & Klement 1.5 TSI PHEV

Toyota C-HR Plug-in Hybrid Lounge

Volkswagen Tiguan 1.5 TSI 204cv DSG SUV COMPACTO DO ANO Dacia Duster Extreme Hybrid 140

Hyundai Tucson PHEV

KIA EV3 Tech

Lexus LBX Cool Full-Hybrid

Opel Grandland GS Electric 73kW

Peugeot E-3008 GT SUV GRANDE DO ANO BYD Tang Flagship

Hyundai Santa Fe PHEV Vanguard

Mazda CX-80 3.3 e-Skyactiv D 200cv

Polestar 3 Long Range Dual Motor

Skoda Kodiaq 1.5 TSI 204cv PHEV

Toyota Land Cruiser 250 VX-L

Xpeng G9 Performance