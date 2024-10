Gestão eficiente e inteligente da água em debate no Algarve

A Política de Coesão, os Fundos Europeus geridos no Programa Regional ALGARVE 2030 mobilizam 66 milhões de euros, com uma taxa de comparticipação de 60% a fundo perdido, para promover o acesso à água e a gestão sustentável da água na região do Algarve.

Com o objectivo de promover o debate sobre este tema, a autoridade de gestão do Programa Regional ALGARVE 2030 promove um ciclo de quatro conferências dedicado ao tema “Água: o papel dos Fundos Europeus de Coesão". Cada encontro será dedicado a um sub-tema, o primeiro destes será "Gestão eficiente e inteligente da água no Algarve". A iniciativa conta com vários oradores de relevo​, pode consultar o programa completo aqui.

A mobilização deste objectivo enquadra apenas acções inerentes ao ciclo urbano da água, relativas aos sistemas públicos de abastecimento de água para consumo humano e de saneamento de águas residuais urbanas. São designados sistemas em baixa às componentes que permitem prestar o serviço de abastecimento de água e de saneamento das águas residuais aos consumidores e incluem a rede de distribuição e o armazenamento de água potável, bem como a rede de drenagem de águas residuais urbanas, cabendo essa responsabilidade aos municípios e empresas públicas da administração local.

Compreendem os sistemas em alta todas as componentes a montante das infra-estruturas dos sistemas em baixa, envolvendo, captação, tratamento, elevação, transporte e armazenamento no abastecimento de água, e no saneamento básico a elevação, transporte, tratamento e descarga, cabendo às entidades e empresas públicas da Administração Central do Estado essa responsabilidade.

1ª CONFERÊNCIA: Gestão eficiente e inteligente da água Quando: 28 de Outubro (2ªfeira)

Onde: auditório verde da Universidade do Algarve - Campus de Gambelash

Horário: 09h30 - 13h00

Como participar: a entrada é livre, mediante inscrição neste link



A mobilização deste objectivo visa contribuir para colmatar as deficiências e fragilidades existentes nos sistemas públicos de abastecimento de água aos consumidores e de saneamento de águas residuais urbanas, constituindo uma prioridade resolver as perdas de água nos sistemas de abastecimento que, em 2019, equivaliam a quase um quarto (24%) do volume distribuído na rede pública regional. Pretende-se ainda promover a alteração de comportamentos para um uso mais parcimonioso e eficiente da água nos usos urbanos e pelos diferentes sectores económicos, baseada numa estratégia integrada de gestão, assente quer na oferta e disponibilidade hídrica, quer num racional de procura, sendo imperioso o reconhecimento pela sociedade da escassez do recurso e tendo ainda como enquadramento as novas exigências da Directiva Água Potável (2020/2184).

As intervenções a apoiar são balizadas pelo Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e Gestão de Águas Residuais e Pluviais 2030 (PENSAARP 2030).

Visando promover a participação pública e informar sobre o investimento dos Fundos Europeus de Coesão no uso inteligente e eficiente da água, em parceria com o PÚBLICO, a autoridade de gestão do Programa Regional ALGARVE 2030, dinamiza uma série de conferências dedicadas ao tema, contemplando intervenções de diferentes entidades, organizações, municípios e empresas.

Foto D.R.

A participação na conferência é gratuita e poderá inscrever-se aqui.